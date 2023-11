No voy a ocultar que a la gente de la vieja guardia periodística como yo ese fenómeno de los pódcast le coge en escorzo como hijo de los nuevos tiempos, y más siendo uno carne de la prensa escrita que admira la radio pero no tiene más vinculación con ella que la de oyente accidental. Pero eso no obsta para reconocer que el pódcast abrió nuevos horizontes dentro de la comunicación online y es un ecosistema en ebullición con crecientes seguidores. Por eso gritamos ¡aleluya, aleluya! desde este espacio añejo al lozano pódcast recién nacido en Vigo de la mano de las periodistas viguesas Alexia Alonso y Laura Filgueiras con el amenazante título de Donde las dan... Se emite con frecuencia quincenal, los domingos las 19. 00; Vigo es escenario principal y ya han tenido dos experiencias dominicales superando la primera en redes con el escritor Defreds como entrevistado las 23.000 visualizaciones en youtube y spotify. ¿Y de qué hablan nuestras Laura y Alexia? Pues de lo que les pete, de ocio, música, cultura, política... siempre en tono distendido y amable. Para ellas el pódcast es un momento de desconexión que graban en tiempo libre. No es fácil, no crean, hablan sobre la marcha. Yo, que nunca oí ninguno, perderé mi inocencia con ellas el domingo.

En Goián, con Antonio Fernández de sentida y funeraria visita Mientras tanto, en Goián de Tomiño un grupo de militantes de esa Asociación Pintor Antonio Fernández que preside Mané Villa y respaldan recios varones como Juan Peixoto anduvieron ayer de funeraria visita. Claro, igual que murió Franco un 20-N, mejorando lo presente murió también un 20-N hace 53 años ese gran pintor goianés y a recordarlo fue un grupo al cementerio donde yace junto a otros inolvidables como Xavier Pousa, Xoan Piñeiro, Eliseo Alonso o Belarmino Ozores, que no era del arte aunque sí emigrante a New York y filántropo. Luego, una visita a esos lugares del Miño, mirando a Portugal, donde pintaba y, por supuesto, una comida no se sabe dónde. Ocho grupos de música, ocho, en el tradicional magosto de Moraña Y no hablé del gran magosto de Moraña, al que me invitó Gamallo Camino, que llevó páginas deportivas de modestos de este periódico. ¡Vaya magostazo que montó allí el día de San Martiño la peña Os Espetados que preside Rubén Monteagudo! ¡Era un no parar de música y castañas bajo la carpa! Nada menos que ocho grupos acompañaron la tradicional castañada, desde os morañeses Xeisebra, Airiños de Amil,Chiquilipen y A Batucada, hasta el Trío Plata de Teo, Hai que roelo de Cuntis, Os Druidas de Meis y de Vilagarcía. Al menos unas 400 personas lo disfrutaron.