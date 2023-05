Los programas electorales (II)

Repasaremos hoy el Programa Electoral del PSG-PSOE, con el lema: “Por un Marín con futuro”, y del que haremos un somero análisis de sus propuestas y actuaciones.

En primer lugar, afirma que Marín se está quedando atrás, y que no tenemos avances económicos, urbanísticos ni demográfico, como otros ayuntamientos de nuestra comarca y nuestro entorno. Efectivamente un análisis corto y correcto, desde nuestro punto de vista. Pero no encontramos cuales son las actuaciones que harían, para poder salir de esta situación. Apunta que queremos luchar por la economía local, en lo social, en el comercio, vivienda, juventud, sanidad, nuestros mayores, por el rural, el medio ambiente y cultural. Por un Marín con futuro. Como vemos un amplio espectro, con un programa extenso y si queremos casi literario.

Habla de vivienda pública asequible e incentivada para todos, menciona la necesidad de espacios públicos, habla de que tenemos un gran polígono industrial, se refiere al puerto, nuestro puerto, pero no menciona la situación de que está dividido, y no todo, hoy en día, nos pertenece, de tal manera que perdemos quinientos mil euros al año. Y plantea nuevas áreas de empresas. Dice que es la hora de atraer a nuevas empresas para implantar una nueva economía. Pero no dice donde podrían instalarse, que es la hora de genera nuevos empleos, etc.

Habla de otro futuro de Marín, dentro de Marín, y se refiere al río Lameira, que forma parte de nuestro origen, Naturalmente. Y expresa la voluntad de retornar al Lameira a lo que fue un río visible, recuerda el artista y maestro inmortal Manuel Torres, que lo pintó. Como no, cita al río Loira, de su recuperación y de la recuperación de sus molinos, para un Marín que recuerde de donde viene. Habla de la ciudad de las atenciones, de los cuidados, de los mayores, en fin, de la sanidad.

Habla de hacer viviendas nuevas, dice: un urbanismo de acogida y protección. Habla de revitalizar el rural. De una economía transversal con ayudas públicas gestionadas por el concello. Del empleo juvenil, dice que los jóvenes necesitan empleo en Marín, que no encuentra y se marcha y ya no vuelve. Pretende la creación de un Plan de Nuevas Empresas con ayudas públicas. Habla de la conservación de nuestro patrimonio artístico, hoy abandonado, etc., etc. Lo que no encontramos fue una referencia clara y explícita del turismo, para nosotros, un pilar económico fundamental para activar el desarrollo y progreso de nuestra villa.

Resumiendo, porque es muy extenso, es un análisis de la situación actual de nuestro municipio, exacta y certera, pero peca de lo mismo de siempre, que no concreta que harán y como lo harán, para conseguir encauzar la marcha del municipio. Solamente apunta ideas, pero sin concretar su resolución, en espacio y tiempo. Pero es un estudio de la situación actual completo, hecho con esmero y cariño.