Carlos Puerta, autodidacta, dibujante, pintor e ilustrador, madrileño convertido en vigués por amor hace más de dos décadas. Desde su infancia ha sentido una fascinación por los relatos, el cine y los tebeos. Es un moldeador y estudioso del color y la luz, y su gran pasión es contar historias a través de los tebeos con sus infinitas posibilidades narrativas. En su carrera ha dibujado desde piratas hasta gánsters y ha viajado con Julio Verne, volado con Von Richthofen en “Barón Rojo” o asistido a la creación de Frankenstein en “Maldito seas tú”. Su habilidad para recrear épocas pasadas y su sentido narrativo lo convierten en una “rara avis” dentro del mundo del cómic, la bd francobelga.

(Augusto Rodríguez)

Ponteareas celebra su VII Semana das Ciencias

¡Que suenen chirimías, sacabuches, trompetas y atabales en honor de la Semana das Ciencias en Ponteareas! A Ponteareas iremos unos cuantos de prensa y radio pero también de la Universidad para hablar de Comunicación. Allí estará María Xosé Porteiro, Paula Montes, Mónica Valderrama, Mingos Teixeira... para hablar cada uno de lo suyo. Y si Valderrama se sumergirá en el mundo de las redes el lunes, Teixeira nos trasladará el martes al de la Ciencia y Arte. ¿Y el miércoles? Pues este día habrá una mesa redonda en que estaremos Porteiro, un servidor y Montes para hablar de “Periodismo, pasado y presente”. Si yo cuento el periodismo que había cuando empecé, con máquinas de escribir ni siquiera eléctricas, y al que llegamos hoy, asaetado el papel por las redes, por donde llegan informaciones sin contrastar, sin autor que se responsabilice de ellas, habrá gente que no se lo crea. Hace bien la alcaldesa, Cristina Fernández, en respaldar junto a la Federación de ANPA esta séptima semana, para cuya organización veo estos días desbordada a Amparo Rodríguez, encargada de la caza y captura de conferenciantes.

Singleton, un erudito del yoga: seminario en Vigo

Me dicen que no es fácil conseguir la presencia de Mark Singleton, uno de los más reputados conocedores del mundo del yoga. No sé cómo se las ha ingeniado Manuel Agulla “Madhana” pero el sábado, 22 de abril, lo trae a su Centro de Yoga Sananda para que dé un seminario de 10 a 13.30 al que podéis apuntaros (info@yogasananda.com) si os interesa la materia. ¿Y cuál es esa materia? Pues un recorrido, que Madhana califica como fascinante, a través de la historia, prácticas, maestros y la influencia del yoga en nuestros días. “Las raíces del yoga”, que así se llama, tendrá un aspecto teórico-práctico. Gran oportunidad para una mejor comprensión del Yoga y su aprendizaje de la mano de uno de los más destacados eruditos del mundo y autor entre otros libros de El Cuerpo del Yoga: Los orígenes de la práctica postural moderna.

Icíar Bollaín, en el MARCO

Atractiva la propuesta: Icíar Bollaín, hoy en Vigo para hablar a las 18 horas en el museo MARCO de la construcción de personajes femeninos en sus películas. Es una master-class de la Asociación Crea, Asociación Galega de Profesionais da Dirección e a Realización. Iciar ha dirigido 11 largometrajes, 10 de ellos de ficción y uno documental. Interesante charla, de acceso libre.