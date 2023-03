¡Hombre, mirad a Pepe Carballo el del Cortesía, ese bar nacionalpopular del Calvario (c/ Badajoz) y a su novia,_Marisa Cortés, antes del ataque a unas lampreas. Veis ahí en actitud distendida antes de la batalla, además, a cuatro Carlos (Vilas, Alpide, Comesaña y Simón), a Manuel Gil y Alfonso López. Tenemos pendiente una visita en Alveos a la plantación de Pepe, de 14.000 metros cuadrados para albariño, godello, treixadura y loureiro además de tintos sousón (también llamada retinto), pedral y brancellao. Casi nada.

Un viernes de teatro con De Arcos y Prego en la sala Artika

¿A que no sabéis que Santi Prego, el último actor que dio vida a Franco en Mientras dure la guerra, de Amenábar, es vigués? Pues mira por donde hoy tendréis ocasión de verle sobre las tablas acompañado de otro actor ya curtido a pesar de su juventud: Jorge de Arcos. ¿Qué os parece un viernes de teatro sentándose para verlos en acción a las 8 de la tarde de hoy en la sala Ártika de Beiramar 113? A lo largo de una hora, estos dos titanes de la interpretación harán las delicias de todos los que se acerquen a la sala, construyendo en vivo y en directo un show muy suyo, pero con la inestimable colaboración del público. Eso me cuenta alguno que lo conoce. Lo que hacen es generar a través de improvisaciones y de la tradición oral propia de cuentacuentos, situaciones espontáneas y evocadoras. “Intentamos parar o mundo coas nosas historias improvisadas; ás veces, dámos certo, e hai un momento altamente poético, pero case é máis divertido cando nos esnaframos no fracaso”, dice uno de ellos. Narracións Imprevistas: Literatura Repentina es un espectáculo para todos los públicos con el que regresan á Sala Ártika, uno de los espacios de resistencia cultural que tenemos en la ciudad y que, gracias a la sensibilidad de sus regentes , Fernanda Barrio y Marcos Alonso, ofrece una programación variada que persigue la calidad.

Con Nuria Fernández, sobre el cambio pedagógico consciente

Para quienes estén involucrados o simplemente interesados en el mundo educativo existe también hoy una propuesta interesante: la presentación a las 19 h. en la UNED de Vigo de Sementeira, sustrato de una escuela consciente, libro escrito por Nuria Fernández Fariñas. Me dice ella que Sementeira es una obra versátil que aúna crecimiento personal, fundamentos educativos y la frescura del abono de numerosos autores. ¿Y quién está detrás de esta propuesta de revolución pedagógica consciente? Pues una psicomotricista, maestra de educación infantil y primaria y licenciada en Ciencias de la Educación que estará en la mesa acompañada por el escritor Xavier González, la médico antroposófica Rosa M. Conca y la educadora social Aurora Coego.

Y a La Sombra de Justine

Incluso los veteranos combatientes podríamos oír con gusto a La Sombra de Justine, el grupo compostelano-vigués que actuará hoy a las 11.30 de la noche en la nueva sala Covers de Areal,14. Claro, son un grupo de estilo fresco y estival de covers de canciones míticas de los 80 y 90, que nos traen vivos recuerdos de guerras pasadas, aunque nuestros años de prosapia no nos permita verlos entre codazos juveniles. Estoy oyendo a Verónica González y Suso Mayo cantar No me beses en los labios, No controles… adaptados al sonido Indie Dance y del Synth Pop que ha resurgido actualmente en Europa sin perder la esencia de las canciones originales. Suenan bien y se ven mejor.