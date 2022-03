No sé si calificarlo como triste o vergonzoso por tener que recurrir a la prensa para hacer oir tu voz ante un hecho tan relevante como este. Lo podría llamar dejadez del personal sanitario, al no cumplir con las obligaciones del juramento de su cargo, o abandono de los organismos oficiales al no ser lo suficientemente competentes en el puesto que ocupan (presidente autonomico, conselleiro de Sanidad, alcalde...). Está claro que en su cabeza tienen otros intereses más importantes que la salud y del bienestar de sus votantes, porque al final no se le puede llamar de otra manera. Hablo del centro sanitario de Lalin. Y siento decir esto una vez más, porque no es la primera vez que ocurre, pero es penoso estar en el siglo XXI y que a una mujer dependiente recién intervenida quirúrgicamente de la columna hace tres días le denieguen asistencia sanitaria domiciliaria para efectuar las curas una vez cada dos días por ser una persona desplazada de otro centroAhí lo dejo, porque algún dia lo lamentaremos.

(*) Hijo de la afectada