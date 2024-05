Feijóo: “Ni Sánchez ni Milei están en el espacio de moderación. Esta escalada no conduce a ninguna parte”

Alberto Núñez Feijóo se pronunció sobre la crisis diplomática entre Argentina y España 24 horas después de que ésta comenzara con un discurso de Javier Milei en una convención de Vox. “Ni el Gobierno argentino ni el del señor Sánchez, que empezó insinuando el consumo de sustancias del presidente argentino; ni el señor Milei, que siguió llamando corrupta a la mujer del presidente, están en el espacio de moderación que yo reivindico para la política”.

El líder del PP, que participaba en un acto de presentación del programa europeo con la cabeza de lista, Dolorst Montserrat, el resto de la lista y buena parte de la plana mayor de su partido, aseguró que “esta escalada verbal no conduce a ninguna parte y a mí no me representa en ningún caso”.

En este momento, la situación diplomática entre los dos países está al límite después de que Pedro Sánchez haya exigido una rectificación pública a Milei. Ya el ministro José Manuel Albares había pedido una disculpa del presidente argentino, llamó a consultas ‘sine die’ a la embajadora española en Buenos Aires y anunció también un encuentro con la Embajada argentina este lunes.

Aunque quiso marcar distancias con Milei después de que su partido, el domingo por la tarde evitara los reproches al mandatario argentino asegurando que la oposición se la hacían a Sánchez y no a Milei, y criticando que el Gobierno pidiera al PP que le defendiera de un presidente al que previamente acusaron de drogarse, Feijóo también criticó al Gobierno socialista duramente. “Lo que ha hecho el señor Milei es una muestra de lo que el Gobierno hace todos los días con los que no piensan como él. Sánchez no está para dar lecciones de diplomacia teniendo en cuenta que su Gobierno empezó todo esto haciendo exactamente lo mismo”. zanjó.

Ya en la mañana de este lunes Esteban González Pons recondujo la postura del PP al asegurar que el discurso de Milei había supuesto “una intromisión en la política nacional” y que era “un espectáculo chocante”, aunque también dejó claro que para los populares “la mujer de Sánchez no es un asunto de Estado”.

“Basta de pedir votos como hooligans”

En mitad de la crisis desatada entre los dos países y la defensa absoluta de Abascal a su socio Milei, el líder del PP - que dio por hecho que ganará las elecciones europeas otra vez más- aseguró que hay que “rebelarse” contra la sorpresa que genera que algunos ciudadanos lean los programas electorales, “seamos justos con quienes han pensado, debatido, valorado y escrito el programa”. Y reafirmó: “Basta de pedirle a los ciudadanos que voten como hooligans en base a propaganda y muros”.