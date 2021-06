Tren Vigo-Madrid, ¿será competitivo?

Entre otras varias cosas, la entrevista intenta obtener información sobre los tiempos y frecuencias de los futuros viajes Vigo-Madrid, y viceversa, en tren.

La entrevista aclara algo que no siempre se entiende bien. Al menos yo no lo entendía muy bien. Una cosa es ADIF y otra RENFE. ADIF, tal como indica su nombre, es el Administrador de las Infraestructuras Ferroviarias, es decir, la entidad pública-empresarial, dependiente del Ministerio de Transportes que se encarga de las infraestructuras ferroviarias, tales como las vías, las estaciones, las terminales de mercancías, etc. La RENFE, también entidad pública-empresarial del Ministerio de Transportes, es la “operadora” encargada de prestar el servicio de transporte de viajeros y mercancías. Es decir, la que pone los trenes que circulan por las vías de ADIF.

Así pues, en un esquema algo simple, para ir de Vigo a Madrid en tren necesitamos las vías de ADIF y los trenes de RENFE.

Esto nos lo recuerda el presidente de RENFE en varios momentos de la entrevista. RENFE, inevitablemente, tendrá que hacer circular sus trenes por las vías de ADIF. Si hay vías capaces de dar servicio a trenes rápidos, RENFE pondrá trenes rápidos. Si no hay tales vías, RENFE seguirá poniendo trenes lentos.

En la práctica, en el futuro algo próximo, las vías capaces de acoger trenes de alta velocidad, los que alcanzan hasta cerca de los 300 km/h, llegarán solamente hasta Ourense. Dentro de un tiempo llegarán hasta Santiago, pero de momento solo hasta Ourense. El trayecto Ourense-Madrid se hará en el muy razonable tiempo de 2 horas y 20 minutos.

Pero para llegar hasta Ourense desde Vigo habrá dos alternativas. Una directa, la convencional por el Miño, que tal como está la vía no puede acoger trenes ni medianamente rápidos, y por ello actualmente los trenes más veloces tardan 1 hora y 38 minutos en hacer los 100 km que separan Vigo de Ourense, es decir, van a una media de unos 61 km/h.

La otra alternativa es hacer Vigo-Ourense pasando por Santiago. Es decir, dar un rodeo de unos 200 km para recorrer lo que en carretera son solamente unos 100 km de distancia. Con esta segunda alternativa de 200 km de recorrido, según explica el presidente de RENFE, hay, a su vez, dos posibilidades: una en la que el tren de RENFE vaya hasta las inmediaciones de Santiago pero coja una vía de tren que no pase por la estación de Santiago y vaya directamente a Ourense, es lo que suelen llamar el “bypass” de Santiago; otra en la que el tren vaya hasta la estación de Santiago, se bajen los pasajeros procedente de Vigo, esperen al tren que viene de A Coruña, y continúen hasta Ourense–Madrid en este segundo tren. Esta segunda alternativa, como pueden ver, implica cambiar de tren y esperar en la estación de Santiago a que llegue el tren de A Coruña-Madrid.

Los tiempos aproximados Vigo-Ourense, si entendí bien al presidente de RENFE, que estima la futura duración del trayecto Vigo-Madrid en unas 4 horas (menos las 2 horas y 20 minutos del trayecto Ourense-Madrid), serían de aproximadamente 1 hora y 40 minutos vía “bypass” y de unas 2 horas si hay que cambiar de tren en Santiago. En cualquier caso, para mi sorpresa, aproximadamente el mismo tiempo que yendo por la lenta vía del Miño.

¿Y las frecuencias? Dependerán de la demanda, nos dice el presidente de RENFE. Pero si la oferta es mala, por lenta, la demanda será baja. Y, entonces, las frecuencias bajas. Pescadilla que se muerde la cola.

No sé si la responsabilidad de estos tiempos de viaje Vigo-Ourense es de ADIF o de RENFE. Pero sí creo que la duración de un mínimo de 1 hora y 40 minutos del viaje en tren Vigo-Ourense es inaceptable en el siglo XXI. Y, al mismo tiempo que los tiempos serán inaceptables, el tren seguirá sin ser competitivo. Es evidente que hay que buscar una solución.