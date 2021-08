El grito más feliz de Portela

El grito de Teresa Portela se escuchó con nitidez en la madrugada gallega. Era el alivio, el desahogo de quien se ha dejado la vida en busca de un objetivo y por fin lo encuentra. En Tokio, a miles de kilómetros del lugar en el que se crió y donde en ese momento dormía su hija Naira, una de los deportistas más grandes que ha dado Galicia hizo realidad un viejo sueño y por primera vez se subió a un podio olímpico. Al sexto intento, con 39 años, la canguesa conquistó una medalla de plata que perseguía desde que en Sydney 2000, con solo dieciocho años, se estrenó en una cita olímpica. Una larga persecución que ha durado veintiún años y que culminó ayer cuando cruzó la línea de meta del Canal del Bosque de Mar en segunda posición, solo superada por Lisa Carrington, la intratable palista neocelandesa que ya acumula once años sin conocer la derrota en una competición. Tras la gallega llegó la danesa Jorgensen y a continuación una colección de palistas a las que saca más de diez años en algunos casos y que asisten al caso insólito de esta gallega que juega contra el tiempo y que con 39 años se mantiene en la élite de una prueba explosiva y que en teoría debería penalizar a los deportistas de mayor edad y premiar a musculaturas más jóvenes, con fibras más reactivas. Pero Teri Portela no entiende de teorías. Nació para pelear y competir y no perder el tiempo en revisar partidas de nacimiento.

En Tokio firmó una de las competiciones de su vida. La ocasión lo demandaba. Al igual que Ana Peleteiro –con la que estuvo el día antes de la final conversando– sabía que si quería una medalla en triple salto debería estirar considerablemente el récord de España, Portela era consciente de que con el viento soplando a favor de las palistas debería estar claramente por debajo de 39 segundos para tener alguna opción.

En esta ocasión el destino le hizo un pequeño guiño, como si quisiese compensarle por lo sucedido hace nueve años en el Canal de Dorsey en Londres. Allí, por culpa del viento y del ruido que venía desde las gradas, no escuchó el sonido que alertaba a los palistas de que se preparasen para la salida. Una o dos décimas se dejó en aquella salida que ya no hubo manera de compensar. Un palo terrible que le costó superar. Ayer en cambio se vio en la final remando por la calle más alejada al muro del canal, una pequeña ventaja porque es la zona en la que menos se siente el rebote del agua, sobre todo en los últimos metros. Y sucedió porque un par de horas antes de la final estuvo a punto de venirse todo abajo. En la semifinal terrible, donde se veían las caras las cuatro primeras del último Mundial y estaban todas las aspirantes a la medalla, Teresa igualó con la sueca Stensils en el cuarto puesto. Acabaron en la misma milésima para cargar de dramatismo la situación. La decisión definitiva se demoró durante unos segundos angustiosos mientras Teresa miraba hacia la grada en busca de un gesto cómplice. Finalmente se dio oficialidad a los tiempos y el jurado determinó que tanto Portela como Stensils efectivamente habían igualado en todo y debían estar en la pelea por las medallas. Por este motivo se amplió el número de finalistas a nueve y se habilitó una calle más, próxima a la grada y aún más alejada del muro. Y ese carril fue por el que Teresa Portela remó entusiasta en busca de la gloria.

A diferencia de lo ocurrido en Londres en 2012 sus primeros cien metros resultaron prodigiosos y luego consiguió mantener la velocidad pese al empuje de la danesa Jorgensen y de la polaca Walczykiewics, sus grandes rivales y amenazas por el podio. Ambas la superaron en la semifinal con cierta holgura, pero en la final el cuento era obra de un autor diferente. La gallega resistió el ataque de sus perseguidoras sin perder apenas velocidad para finalizar con un tiempo de 38.883 por detrás de Lisa Carrington (38.120). El podio lo completó Jorgensen que se quedó en 38.901 segundos. El momento para la felicidad desbordada, los gritos en el agua, en la grada y montones de lágrimas. De Teri y de todos los que la sienten como parte de su vida.

En una prueba de absoluta explosividad Teresa Portela ha conseguido el mayor éxito de su vida cuando está cerca de alcanzar los cuarenta años. Un ejemplo de dedicación y esfuerzo. Ayer seguramente encontró el consuelo a la mayoría de los palos que recibió en los Juegos Olímpicos. Demasiadas veces había estado cerca del podio, disparando al poste. Ayer al fin se subió a él, plena de felicidad, para recibir la medalla olímpica que pronto descansará en la estantería de la casa de sus padres en Aldán.

La gallega viajó a Tokio sabiendo que iba a hacer historia al convertirse en la primera española que acudía a seis Juegos Olímpicos (lo que significa más de veinte años en la élite del deporte mundial), pero ha terminado por rubricar su gesta de la manera más maravillosa posible. Para que la fiesta fuese completa solo le faltaba la pequeña Naira, su hija de siete años que la acompaña a todas las competiciones, pero que se tuvo que quedar con los abuelos debido a las restricciones para viajar. El regreso y el reencuentro prometen ser antológicos.

“No me guío por la edad, sino por el cronómetro”

La palista siente que su recompensa “ha llegado”, abre la puerta a seguir compitiendo y no descarta estar en París 2024.

Teresa Portela aseguró sentirse “emocionada” tras ver culminados los resultados a tantos años de trabajo. “Al final siento que mi recompensa ha llegado”, dijo la gallega. “He conseguido lo que yo deseaba, poder subir al podio y vivir la experiencia de ganar una medalla”, que le dedicó con especial significado a su hija Naira, “que me pedía desde casa que por favor ganara”, contó.

Dos décadas de Olimpiadas no parecen ser suficientes para la veterana palista, de 39 años, que aseguró que a partir de ahora quiere seguir “disfrutando de este deporte y de todos estos años de trabajo duro” que la han llevado hasta el momento actual

“Quiero seguir pensando en piragüismo y, por qué no, seguir estando en París”, señaló la de Cangas, que es consciente de lo difícil que es llegar a unos Juegos Olímpicos.

“Yo me planteo año a año. Quiero seguir y París está a la vuelta de la esquina”, dijo con convicción ante los periodistas en el complejo de regatas Sea Forest Waterway en la bahía de Tokio.

Portela confesó sentirse feliz no solo por ella, sino “por todo el trabajo, por mi equipo, por el deporte” y el cariño de sus compañeros y allegados, de los que tiene conocimiento de que están disfrutando “esa medalla tan deseada”.

La palista de 39 años, también se deshizo en halagos hacia la neozelandesa Lisa Carrington, reina de esta prueba, que consiguió su tercer oro olímpico consecutivo. “Es una inspiración”, señaló la gallega, “una chica que somos conscientes que tiene un talento increíble, trabajadora”, una rival que las anima a ellas y a sus demás rivales “a mejorar e intentar estar cerca” de su rendimiento, porque “la competencia también es buena porque nos hace mejorar”, en un caso como el suyo.

“Aquí hay que trabajar y cuando llueve estar ahí bajo la lluvia"

Para llegar a este momento “no hay secretos”, aseguró la deportista. “Aquí hay que trabajar y cuando llueve estar ahí bajo la lluvia, y cuando hace sol, y hay que insistir, siendo consciente de que para mejorar pasa un año y otro y hay que buscar intentar mejorar e intentar crecer y dar lo mejor de uno mismo”.

Portela logró colarse en la final de su disciplina tras una reñida semifinal en la que acabó empatada en cuarto lugar con la sueca Linnea Stensils y ambas se clasificaron. Este empate motivó un desajuste en el número de participantes en la final, nueve en lugar de las ocho habituales, que le jugó una mala pasada en la meta.

“No me dio tiempo a digerirlo, es que todavía no me lo creo”, dijo la palista sobre sus primeros pensamientos tras la competición y pese a tener junto a ella la medalla, para recordarle su gesta. “Yo sé lo que llevo luchando por esa medalla”, añadió emocionada.

“A día de hoy estoy más motivada que nunca. Esta medalla me hace bien, y ganas de trabajar siempre tengo”, dijo al respecto Portela, que a sus 39 años asegura no guiarse por la edad a la hora de determinar el devenir de su carrera profesional. “Lo que a mí me hace seguir es el cronómetro y los tiempos, y yo estoy con ganas de trabajar, estoy motivada y los tiempos acompañan, pues para adelante, siempre. Quiero seguir con mi deporte”, afirmó.