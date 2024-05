La ausencia de Terelu Campos en 'Ni que fuéramos' ha dado mucho de que hablar. Tras su paso por Netflix, la colaboradora se desvinculó del resto de sus compañeros y en el regreso de este nuevo proyecto, algunos insinuaron que era porque las condiciones en las que están trabajando ahora.

En una entrevista que Belén Esteban concedió en La 2, aseguró que a Terelu "no está, ni se la espera. Una afirmación que no le ha sentado nada bien a la hija de María Teresa Campos y a la que ha querido responder en 'Mañaneros'.

"Quizá alguno sí me espera y tú no lo sabes. Quizá ella desconoce mis conversaciones y mis tiempos", espetó. Belén, hola. Tu situación no es la misma que la del resto de colaboradores, ¿verdad? Nunca ha sido la misma. Entonces, cuando uno no juega con la misma baraja, es muy difícil repartir cartas. Siento esto porque ya sé que esta tarde..."

"Por eso siempre estoy callada y prefiero estar callada, pero sabes qué pasa, que a lo mejor llega un día que no me voy a callar nada, de nada, de nada. Sé hablar igual que vosotros y he convivido con vosotros. He sido siempre una buena compañera y no sé si todos pueden decir lo mismo", estalló.

Tras sus palabras, Lydia Lozano trató de explicarle que María y Belén están dolidas con ella porque ni siquiera les ha deseado suerte en esta nueva andadura profesional: "La que está enferma soy yo y la que tiene que llamar soy yo, manda narices... ¿Belén o María me han llamado para saber cómo estoy? ¿Se han preocupado por mí alguno de vosotros? Venga ya, hombre. Que los tiros siempre van en la misma dirección, en la mía. Estoy harta porque nadie se ha preocupado por cómo estoy o qué necesito".

"A mí se me quiere y se me desquiere a lo largo del día, estoy ya acostumbrada a este trato. No hace tanto que no nos vemos. Yo he sido la primera que he intentado quedar con ellos", añadía antes de confesar que ninguna cadena y ningún posible proyecto le ha prohibido formar parte de 'Ni que fuéramos'.