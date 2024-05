El 46 cumpleaños de María José Campanario ha traído de vuelta a la televisión la guerra cruzada entre ella y Belén Esteban. Un conflicto en el que parecía que ambas habían enterrado el hacha de guerra, pero cualquier ocasión es buena para recordarse el daño que se hicieron durante este tiempo.

La mujer de Jesulín de Ubrique concedió una entrevista en el programa de 'Y ahora Sonsoles' que Belén Esteban no pudo evitar comentar en 'Ni que fuéramos'. "Dijo que era feliz y me alegro enormemente. Dice que vive muy tranquila desde hace poco y también me alegro. Pero lo que no me interesa no lo veo", espetó.

"Si recordamos la carta que hizo hace años… Está en su libre derecho de hacer lo que le dé la gana, pero apagué la televisión porque ella tiene a sus hijos con su marido y yo tengo a mi hija con mi marido que, aunque no le haya engendrado, es el padre que ha tenido mi hija", afirmaba Belén enviando un nuevo dardo al padre de su hija, pero también recordando que María José no ha ayudado en la relación entre ambos.

"Yo no quiero guerras con ella ni con Jesús. Yo no quiero guerras con nadie, quiero que todo el mundo esté feliz", aseguró tratando de dejar el tema, pero a medida que iba hablando, se iba calentando y terminó por estallar y romper la promesa que le hizo a su hija Andrea de no volver a hablar de ellos.

La princesa del pueblo no pudo evitar recordar cuándo fue la última vez que habló de María José, que fue cuando este le escribió una carta pública en la que cargaba con dureza contra la princesa del pueblo. ; Una carta que Belén leía en directo.

"Jose, vamos a dejarlo aquí, pero no me toques los cojones. Y yo no quiero guerras, pero esta carta la escribiste tú", dijo al terminar. "Ya nos hemos olvidado, yo soy muy feliz con mi marido con nuestra descendencia, aunque no sea engendrada. Y aunque tú no te creas que es engendrada lo es. Lo es, porque es el vivo retrato de tu cuñada, el mismo. Yo ahora me he calentado, no lo tendría que haber hecho. Lo siento, porque este tema me hierva, pero… Me gustaría que respondieran si saben lo que estudia, dónde está estudiando y lo que le cuesta vivir. Me voy a levantar porque me he sobrepasado."

"Te deseo lo mejor a ti y a tu familia, pero en tu puta vida vuelvas a escribir otra carta, porque la suerte que tenéis es que no hablo. Y tú lo sabes", concluyó Belén enviando un severo aviso a María José Campanario.