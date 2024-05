'Ni que fuéramos' ha vuelto por todo lo alto. Los colaboradores lo están petando en las plataformas digitales y están a punto de dar el salto de nuevo a la televisión. El próximo 3 de junio darán el salto a TEN TV.

Algunos de sus colaboradores están promocionando este nuevo espacio y eso ha llevado a Belén Esteban a la televisión pública. La colaboradora visitó Late Xou con Marc Giró y allí habló de este nuevo formato y de algunas de las ausencias más sonadas.

"Por cierto, aquí no está Terelu, ¿no? ¿No ha querido venir al Quickie? ¿Vendrá?", le planteó el presentador. "No se la espera, no te voy a engañar", respondió irónica Belén.

"Si no la queréis vosotros, muy bien, ¿pero si ella va?", insistió Marc Giró. "Hombre, a lo mejor ahora que estamos en canal Ten se anima", espetó Belén dejando entrever que Terelu no quiso unirse al proyecto por las condiciones que se les plantearon a los colaboradores.

"Yo no le abriría la puerta. Creo que cuando hay que estar hay que estar", espetó. "Que haya gente que no quiera porque tenga otras perspectivas a nivel profesional".