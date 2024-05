La entrevista de Ángel Cristo en 'Supervivientes: Conexión Honduras' dejó muchos titulares en los que no quedó muy bien parada la imagen de la organización el programa. El concursante desveló que desde la dirección le pidieron para que dejara pasar la agresión de Arantxa del Sol para que no trascendiera de cara a la audiencia.

"El lanchero y el inspector informaron al equipo y desde dentro del programa se me recomendó que, para no avivar mis problemas de violencia de género, era mejor dejar pasar el tema", aseguró en directo frente a Sandra Barneda.

"Se me dijo: ‘vienes de un año complicado, si esto se comenta, es mejor no hacerlo porque se puede reavivar el tema de violencia de género que has tenido en España’. Me habéis pedido la verdad y esa es la verdad. Se me recomendó no seguir con el tema, ¿por qué tengo que mentir?", espetó. Pero esa no fue la única confesión que está dando mucho de que hablar.

Ángel sacó a la luz una información que tiene que ver con las pruebas médicas y psicológicas que se practican a los concursantes con la finalidad de determinar si son aptos o no para enfrentarse a la aventura.

"Yo siempre he querido ir a ‘Supervivientes’, en muchas ocasiones se me ofreció, pero yo estaba estudiando y no fui. Este año en concreto, yo hubiera preferido que hubiera sido el año siguiente, pero debido a la situación en la que me encontraba luchando por mi hija, no solamente económicamente, decidí venir", explicó el concursante.

Probablemente, si hubiera ido al año siguiente habría ido más centrado psicológicamente y también hubiera ido más fuerte físicamente. Al principio no estaba tan fuerte físicamente y a medida que pasaba el concurso me he sentido cada vez más fuerte", aseguró dejando claro que no se encontraba bien mentalmente para enfrentarse a su paso por 'Supervivientes'.

Con sus palabras el hijo de Bárbara Rey dejó claro que no estaba en condiciones para participar en el concurso, pero también pone en entredicho al programa a la supuesta revisión exhaustiva que hacen de los concursantes.