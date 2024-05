Telecinco sorprendía este fin de semana anunciando el regreso de Ángel Cristo al plató de 'Supervivientes'. El concursante, que fue expulsado disciplinariamente por escapar del perímetro de seguridad, se sentaría con Sandra Barneda para hablar de su paso por el concurso.

Esta información generó una gran sorpresa, sobre todo, después de que se pusiera sobre la mesa un posible veto de la cadena al concursante por lo ocurrido en la última gala del programa en la que acusó a la organización de intentar tapar la agresión de su compañera Arantxa del Sol.

Su presencia de nuevo en Telecinco generó una gran expectación y el programa disparó sus audiencias con la llegada de Ángel Cristo. Algo que en la cadena ya sabían por los resultados que habían generado los innumerables enfrentamientos del hijo de Bárbara Rey con el resto de compañeros, de ahí el posible giro de guion que habrían decidido tomar en Mediaset sobre su continuidad.

Tanto Arantxa del Sol como otros concursantes han sido apartados del canal cuando han sido expulsados disciplinariamente, pero en el caso de Ángel ha sido diferente y Diego Arrabal asegura tener la respuesta.

"Ahora mismo, para Telecinco, Ángel Cristo es la gallina de los huevos de oro. No lo van a matar mediáticamente. Tanto es así, que durante este fin de semana han existido negociaciones de Ángel Cristo con la productora y con la cadena. La productora de 'Supervivientes' lo quiere bien lejos porque consideran que no se ha portado bien con ellos", explicó el paparazzi en su canal de Youtube.

"Me dicen que le han hecho una serie de propuestas, pero no ha contestado. No quieren que se enfade y quieren que siga vinculado de alguna manera a Telecinco y a 'Supervivientes'. Si Ángel Cristo suaviza todo esta noche, es que ha llegado a un acuerdo", sentenció haciendo referencia al comportamiento que debía tener el concursante en su entrevista.

Ángel se mostró de lo más cauto y calmado en su charla con Sandra así que ahora solo quedará esperar para ver qué hace Telecinco con él y cuál podría ser su futuro en la cadena.