Jorge Javier volvió por todo lo alto a la noche de los viernes con su entrevista en Telecinco. El presentador fue uno de los invitados de 'De Viernes' dándole al programa uno de los mejores datos de audiencia desde su estreno.

El programa quiso homenajear sus años en televisión haciendo un repaso por los diferentes programas en los que trabajó a lo largo de su larga trayectoria profesional, pero olvidándose de uno sus proyectos más importantes. Durante la entrevista no hubo ni una sola mención a 'Sálvame', programa que condujo durante 14 años en todas sus versiones.

'Ni que fuéramos' comenzó su programa de este lunes hablando de la entrevista de Jorge Javier en Telecinco y Belén Esteban no pudo disimular su cabreo por lo que vio.

"Basta ya. No se puede poner la vida de un profesional como Jorge Javier Vázquez y saltarse 14 años de un programa en el que hemos sido líderes", aseguró. "Ya vale con esta obsesión que tienen de no nombrarnos", estalló muy molesta.

"Tampoco entiendo que Jorge... Me extrañó mucho que cuando viera toda su trayectoria, y yo sé que está orgulloso de 'Sálvame', no dijera nada", espetó enviando un recado a su excompañero. "Se quedaría a cuadros", justificó.

"Basta ya de ocultarnos, basta ya de no nombrarnos. No hemos hecho nada malo, solo dar éxito en esa cadena de Mediaset. No puedes saltarte 14 años, no puedes", terminó diciendo.