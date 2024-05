'Ni que fuéramos' arrancó con un gran éxito. El regreso de la nueva versión de 'Sálvame' conquistó a las redes. La esencia del programa se palpó desde el primer momento y durante tres horas sus colaboradores rajaron de todo y de todos.

Durante este tiempo apartados de la televisión se habían guardado mucha información que ahora están revelando sin cortarse. Su salida de Mediaset les están permitiendo hablar sin tapujos de cosas que llevan durante todo este tiempo y desde su comienzo, uno de los temas que más han tratado ha sido su despido de Telecinco.

Los colaboradores se están sincerando sobre cómo vivieron ese momento y lo que supuso en sus vidas recibir la noticia de la cancelación de 'Sálvame'. En la última emisión de 'Ni que fuéramos', María Patiño se sinceró, al borde de las lágrimas, sobre lo mal que lo había pasado al ser despedida de Mediaset, pero quiso dejar claro que no culpaba a Ana Rosa de lo ocurrido.

"Estoy de acuerdo. Sé cómo lo has pasado. Tan mal como tú no lo he pasado. Pero Ana Rosa no tiene la culpa de estar ahí en Mediaset. A ella le hacen una oferta, igual que se la hubieran hecho a mis jefes y ellos la hubieran cogido. Aquí la culpa la tienen los directivos que nos echaron a la puta calle de una manera feísima", apostilló Belén Esteban.

"Yo no quiero hablar de Mediaset porque he sido feliz, pero lo único y lo digo es que las maneras no fueron las adecuadas. Y nosotros hemos hecho todo", añadió. "Si a mis jefes les van con un proyecto como el que tiene Ana Rosa Quintana, mis jefes lo hubieran cogido, como hicieron con nuestro programa. Y lo digo: Sal-va-me", dijo sin miramientos.

Sus compañeros quisieron advertirla recordándole que no pueden pronunciar la palabra 'Sálvame', pero la colaboradora prefirió hacer oídos sordos. "Que estoy de los miedos, de no poder, de no decir... Nos han tratado como asesinos en serie", remató.