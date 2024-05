El programa de ayer de 'Supervivientes' abre la puerta a la recta final de esta edición del reality de supervivencia. El protagonista indiscutible ha sido Ángel Cristo, con una sonada expulsión disciplinaria después de escaparse durante horas y, según la organización, ponerse en serio peligro.

Todo parecía apuntar a que Ángel Cristo iba a ser vetado en la cadena después de que sacara a la luz supuestas presiones por parte de la organización para que no hablara de la agresión de Arantxa del Sol, pero nada más lejos de la realidad. El hijo de Bárbara Rey ha continuado siendo el protagonista en la última gala de 'Conexión Honduras'.

Sin embargo, la competición en los Cayos Cochinos continúa al margen de las idas y venidas que se disputan ya en España entre los concursantes expulsado. Si Arkano recibía la visita de su madre, ahora la organización de 'Supervivientes' tiene una sorpresa para Gorka.

Su pareja, Andrea, ha emprendido el viaje hacia Honduras justo cuando más la necesita el superviviente, que según el mismo aseguró en la última gala, está "al límite" emocional.

Posible infidelidad

Hace apenas unas semanas, Kiko Jiménez volvía a la carga insinuando que as playas de Honduras podrían haber sido testigo de una posible infidelidad de uno de los concursantes. El novio de Sofía Suescún dejó caer que Marieta y Gorka se daban besos fuera de cámaras.

Marieta lo negó en su momento, pero el concursante siguió insistiendo y en el último programa' y, para sorpresa de todos sus compañeros, puso contra las cuerdas a los dos protagonistas de sus acusaciones.

De nuevo, los dos volvieron a negarlo y Gorka cargó sin miramientos contra su compañero. Aunque la negativa duró pocos días porque Marieta ha decidido romper su silencio y confesar ante Sandra Barneda lo que había ocurrido entre ellos cuando las cámaras no grababan.

"Voy a ser justa contigo, con el público y los compañeros. El otro día no fui sincera del todo porque me puso un poco en compromiso y es verdad que ha habido besos en la comisura. Sí, besos eléctricos. Gorka es muy cariñoso y aquí obviamente necesitamos cariño. Yo no tengo ningún compromiso y me he dejado", aseguró la concursante.

¿Cómo se enfrentará a esta situación con su pareja en la isla?