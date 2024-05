En noviembre de 2021, Ana Rosa Quintana sorprendió a los espectadores de Telecinco anunciando que padecía cáncer. La presentadora comunicó que estaba pasando por esta enfermedad de nuevo y que se apartaría de la televisión durante un tiempo.

Fue un año más tarde cuando la presentadora pudo regresar a conducir su programa una vez que ya estaba recuperada para continuar al frente de su programa en Telecinco. Ahora ha dado el salto a las tardes con 'TardeAR', programa que solo presenta de lunes a jueves porque necesita descansar, pero ¿cómo se encuentra Ana Rosa tras su enfermedad?

En su última aparición pública en la cena benéfica impulsada por la Fundación Querer se ha sincerado sobre su estado de salud. "Tengo revisiones cada tres meses y una medicación muy fuerte que tengo que mantener una serie de años", aseguró.

En una de las últimas entrevistas que concedió al portal 'Informalia', Ana Rosa Quintana confesó que, a raíz del cáncer, modificó por completo sus hábitos de vida: "A pesar de los buenos resultados. Estoy aprendiendo tantas cosas... He dicho 'hola' a verduras y frutas, a lo natural y ecológico, 'adiós' al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos. Alimentarse bien y hacer ejercicio funciona".

"Hay que decir que estoy aquí porque he terminado el tratamiento, pero esto sigue. Yo no podré decir que estoy curada hasta dentro de cinco o siete años. Hay que dejarlo muy claro porque otras personas están pasando por lo mismo y esto no es de un día para otro", concluyó.