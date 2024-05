Hace algo más de un año Alba Carrillo se convirtió en una de las protagonistas de Telecinco tras salir a la luz su supuesta noche de pasión con su compañero Jorge Pérez durante la cena de Navidad de la productora de Ana Rosa. Todos los focos se centraron en la modelo y en el exguardia civil, que está casado, y que terminaron con el despido de la modelo.

El revuelo que generó este supuesto affaire acabó con Alba Carrillo despedida de Telecinco y con Jorge Pérez dando el salto a 'Supervivientes'. Ahora la modelo trabaja como colaboradora en TVE. Tras su paso por 'Bake off: famosos al horno' es una de las habituales de 'D´Corazón'.

Los últimos rumores apuntan a su posible vuelta a Telecinco para participar en 'Supervivientes All Stars', pero, según las informaciones que han salido, el fichaje dependería de Jorge Pérez, quien también estaría cerrando su contrato para volver a Honduras.

"Bueno, que me estáis escribiendo por redes, por Instagram, que ha salido una noticia en redes que estoy negociando para volver a Mediaset y que yo vuelva depende del visto bueno del Guardia Civil. Ese trasnochado con el que pasaron las historias que pasaron en la fiesta de la productora de AR. No, o sea, nada en mi vida depende de ese ser humano", comenzó diciendo ella.

"Nunca ha dependido y no dependerá. Vamos, de hecho, es un mueble con cajones que está ahí. Pues porque hace bonito, supongo, pero no. Mi vuelta a Telecinco, no dependería de eso en ningún caso, pero no es correcto", sentenció Alba Carrillo dejando claro que no tiene pensado volver a la cadena.

"Si quieren hacer publicidad de sus programas, que utilicen a otras personas. Y yo estoy muy feliz y muy contenta en Televisión Española", terminó diciendo.