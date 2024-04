El amor vuelve a dar la espalda a Alba Carrillo: "Bien no estoy"

La vida sentimental de Alba Carrillo es una montaña rusa. La modelo y colaboradora televisiva ha confirmado esta semana que ha sufrido un nuevo varapalo amoroso después de una larga temporada de felicidad. Lo comunicó por sorpresa la propia Carrillo y el programa 'DCorazón', de TVE, no ha tardado en hacerse eco.

La modelo anunció que su relación con Álex Coves ha terminado. La modelo conoció al empresario el pasado verano y desde entonces había compartido publicaciones en su perfil de Instagram festejando su amor por todo lo alto. Pero su historia de amor ha puesto el punto y final.

Hace semanas Alba Carrillo presumía de sus paradisíacas vacaciones acompañada de Álex Coves / FdV

Alba se reía al ser preguntada por él y aseguraba que la sonrisa "es mi arma de defensa, yo me meto en la risa y el humor, el humor negro", pero confirmaba que su amor con Álex Coves se ha acabado: "No, ya no".

Además, la colaboradora ha confesado que "bien no estoy" y que su ruptura se deben a "cosas que pasan", pero que "no ha sido una cosa tormentosa, lo que pasa que está siendo algo complicado".

Tirando del humor, Carrillo ha asegurado que "tengo gran alegría porque la semana que viene es el cumple de Euprepio (Padula)" y allí espera poder divertirse.

Álex Coves, el ya expareja de Alba Carrilo, es un empresario y director de operaciones de la marca de accesorios Rootless, donde comparte roles con Miguel Ángel Silvestre. La marca se presenta como un grupo diverso de aventureros, deportistas y amantes de la naturaleza, tecnología, libros, música y más.