Ángel Cristo es sin duda uno de los grandes protagonistas de 'Supervivientes'. El hijo de Bárbara Rey no está dejando a nadie indiferente con su paso por el concurso. Las broncas con sus compañeros y su boda en Honduras han provocado que la mayoría de los vídeos sean suyos.

La convivencia con sus compañeros no es demasiado buena. Aunque ahora ha conseguido hacer las paces con la mayoría de ellos, sus enfrentamientos son una constante en 'Supervivientes'. Pero ellos no son los únicos. No es la primera vez que Ángel protagoniza un rifirrafe con los presentadores. Sandra Barneda o Jorge Javier han vivido algún que otro momento de tensión con el concursante, y ahora también Laura Madrueño.

Durante una de las pruebas en las que competían para convertirse en líder del grupo, los concursantes debían comer lo justo de una hamburguesa para dejarla en un peso en concreto. Una prueba que pone en juego la resistencia mental de los concursantes.

Ángel Cristo ha hecho oídos sordos y ha decidido poner sus propias normas. Además de mostrar una gran dejadez, el concursante terminó acercándose demasiado a la pesa y viendo la cifra de gramos que marcaba. Una trampa en toda regla por la que el superviviente ha sido reprendido.

"Eh, pero bueno. No digas ni mu. Has hecho trampas delante de mí y eso no me gusta nada Ángel, que lo sepas. Aquí se me quita a mí la sonrisa. Coge tu plato y siéntate. Ya tenemos tu peso", le ha dicho Laura Madrueño visiblemente enfadada. "Sólo he visto ceros", ha intentado justificarse.