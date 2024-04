El clan Campos continúa en el foco mediático. El hijo de Carmen Borrego abrió la veda con su exclusiva en la revista 'Semana' y desde entonces Alejandra Rubio, Carmen Borrego y Terelu Campos se han convertido en las protagonistas de la actualidad.

Las tres se han dejado ver por los platós de Telecinco durante las últimas semanas tratando de defenderse de las acusaciones de José María o Gustavo, el chófer de María Teresa Campos. A eso se sumaron también los rumores que señalaban que Terelu había sido despedida de 'Mañaneros', una información que ella misma quiso desmentir compartiendo una fotografía en las instalaciones de TVE.

Su futuro laboral parecía toda una incógnita después de que Telecinco la volviera a llamar para pronunciarse sobre la guerra entre su hermana y su sobrino y aunque la televisión pública todavía sigue contando con ella, la mayor de las Campos ha decidido cerra un capítulo de su vida en lo que respecta a su trabajo.

"Hoy me siento como hace 155 semanas que me asomé a esta ventanita de esta revista a través de mi primer blog. Me siento así, porque os escribo, de momento, por última vez", comenzó escribiendo en su último blog de la revista 'Lecturas' anunciando que ha puesto fin a su colaboración semanal.

"Hasta muy pronto. Seguid luchando por vuestros sueños, porque algunos se hacen realidad", terminaba diciendo sin dar más detalles de los motivos que la llevaron a tomar esta decisión o cuándo tiene previsto regresar.