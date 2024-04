Los concursantes que fichan por un reality tienen que cumplir una serie de condiciones en sus contratos. Una de las cláusulas que suele estar siempre presente es la confidencialidad. Los participantes de este tipo de concursos le deben al programa silencio y exclusividad durante el tiempo que se emiten. Una condición que les impide hablar.

El problema llega cuando esos concursantes comienzan a colaborar en otros programas de la cadena y se ven obligados a guardar silencio mientras algunos de sus compañeros tratan de tirarles de la lengua y eso es lo que le ha ocurrido a Carmen Borrego en 'Así es la vida'.

El programa presentado por Sandra Barneda estaba hablando sobre el conflicto entre Ángel Cristo y Arantxa del Sol en 'Supervivientes' mientras Carmen Borrego no decía palabra.

"¿Carmen tú sabes lo que ha pasado?”, se preguntaba César Muñoz. “Yo sé lo que ha pasado, pero no lo puedo contar”, respondía la colaboradora con contundencia.

"No lo puede contar, lo puede contar en un plató de una de las galas de ‘Supervivientes’, pero aquí no lo puede contar, porque aquí no está en calidad de exconcursante”, explicaba entonces Sandra Barneda. “No lo puede contar. Estoy en un conflicto de intereses, porque luego vendrán los directores de ‘Supervivientes’ y me dirán oye, cómo has dejado que Carmen cuente esto”, terminaba diciendo la presentadora que también conduce cada domingo 'Conexión Honduras'.