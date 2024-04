Kike Calleja está de vuelta en España. El concursante pisó anoche el plató de 'Supervivientes' en una entrevista en la que se enfrentó a su paso por el concurso, en el que le tacharon de ser la sombra de Carmen Borrego. El periodista se enfrentó a las críticas y las imágenes de su paso por Honduras no sin antes conocer toda la actualidad de las Campos.

Carlos Sobera le pidió a Carmen Borrego que le actualizase la situación familiar a su amigo y compañero de concurso, pero la colaboradora se negó en rotundo. "No, yo no voy a ser quien lo cuente, Carlos. No me pidáis en este momento que tenga que verbalizar cosas que han pasado, que lo dé quien pueda", dijo la hermana de Terelu.

Finalmente, fue Nagore quien le contó lo que había ocurrido con José María durante el paso de ambos por 'Supervivientes', generando una gran sorpresa en el periodista. "Lo siento por ti, porque no te lo mereces. Que te critiquen sabiendo todo lo que has hecho por ellos... Me parece muy injusto", reaccionó.

El presentador continuó insistiendo en que fuera ella la que compartiera con Calleja cómo se encontraba y cómo había vivido este duro palo tras la exclusiva de su hijo. "No puedo, ahora mismo. No me he roto en muchos días que llevo aquí y me gustaría romperme en mi casa, no en un plató de televisión", volvió a decir.

Lo cierto fue que ese bajón llegó y justo donde no quería. A la vuelta de un vídeo, Carmen Borrego había desaparecido del plató obligando al presentador a justificar su ausencia. "He tratado de abordarlo con un poquito de humor, porque sé que era una cuestión un poco dura, pero, lo cierto es que recordar lo que ha pasado con Carmen Borrego... No es que le haya sentado mal, se ha sentido indispuesta, porque emocionalmente ha tenido un bajón por hablar del tema y nos ha pedido permiso para salir del plató" explicó.

"Todo el mundo tranquilo en casa, sobre todo su familia. Simplemente, le ha pegado un poquito de bajón", terminó diciendo Carmen Borrego.