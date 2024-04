La guerra en el clan Campos parece no tener fin. A las acusaciones de José María sobre su madre, las declaraciones de Gustavo, el chofer de María Teresa Campos, se ha sumando ahora Bigote Arrocet. El ex de María Teresa Campos ha aprovechado la trifulca familiar para convertirse en portada de la revista 'Diez Minutos'.

El humorista afirma en su entrevista que María Teresa Campos echó a su nieto de su casa cuando vivía allí con su pareja. Según declara, la novia de José María no tenía buenos hábitos y a partir de ahí comenzaron los problemas hasta que la presentadora decidió que el hijo de Carmen Borrego se fuera de la casa.

"Se ha abierto la caja de los truenos y nos faltaba Bigote como artista invitado", aseveraba Ana Rosa Quintana al enterarse de todos los titulares de Edmundo en su entrevista.

Las palabras del humorista hicieron estallar a Carmen Borrego que no dudó en descolgar el teléfono y llamar indignada a Leticia Requejo. "Buenas tardes. Quien conoce a mi madre sabe que mi madre no ha echado ni a un empleado. Ya está bien de difamar", comenzó diciendo.

"Recuerdo que mi hermana y yo tenemos los derechos de imagen de mi madre y que será demandado todo aquel que difame a mi madre. No tengo nada más que decir", advirtió Carmen Borrego. "No tengo nada más que decir Leticia, todo aquel que difame a mi madre será demandado."

"No se puede destrozar a una familia, incluida a una persona que desgraciadamente está fallecida y no se puede defender. Este señor no es del clan Campos desde hace muchos años, este señor no está en nuestras vidas y no tiene licencia para inventarse cada cosa que quiera decir. Este señor ya tendría que estar demandado, pero como no tiene domicilio no hay donde mandarle la demanda", añadió.

"No voy a consentir que nadie difame ni a mi hijo ni a mi madre, mi hijo se tendrá que defender, pero a mi madre la defiendo yo. Se acabó el juego y el daño a la familia Campos que llevamos toda la vida trabajando de manera honrada. No lo voy a consentir, quien difame a mi madre será demandado. Muchas gracias y buenas tardes", sentenció antes de colgar.