Carmen Borrego ha regresado este lunes al plató de 'Así es la vida'. Tras su paso por 'Supervivientes', la colaboradora está regresando poco a poco a su vida profesional, pero de una forma muy diferente a la que se esperaba.

La exclusiva concedida por su hijo José María en la que hablaba pestes de ella y del resto de la final ha sido un duro golpe con el que no contaba y que seguro que ha dificultado su regreso al trabajo. Ambos comparten programa. A su regreso de 'Supervivientes' no se habían visto y se esperaba que el encuentro pudiera ser allí.

"Volver a casa, aunque las condiciones no sean las mejores, siempre es alentador", anunciaba al entrar en plató. "Saber que tu hijo está a unos metros y no verle, para mí no es agradable. No tengo ningún problema en mirarle a la cara, saludarle, y mirarle a los ojos", aseguraba.

"Mi reacción sería totalmente normal, lo que no quiero es ponerle en una situación complicada a él. Jamás lo he hecho, aunque él si me ha puesto en una situación complicada a mí", aseguraba cuando le preguntaba cómo reaccionaría.

"Creo que mi hijo no me quiere bien. Es difícil que diga que no me quiere, pero ya hace unos meses que se vio que teníamos problemas", añadía Carmen Borrego sin cerrar la puerta a una posible reconciliación. "Todas las crisis se pueden solucionar. Con amor se puede solucionar, y yo lo tengo, no sé si ellos a estas alturas también".

Tras las palabras de la colaboradora en 'Así es la vida', José María abandona su puesta de trabajo y se encontraba con algunos periodistas que no podía evitar preguntarlo por lo que había escuchado de su madre.

"Dice que está tu padre detrás de esta mala relación que tienes con tu madre", le decían. "Mi padre es una persona anónima, así que por favor dejad de nombrarlo, ¿vale?", decía sin dar más declaraciones.