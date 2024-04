'Bailando con las estrellas' cierra su círculo con la emisión de la gran final del programa esta noche en Telecinco. A partir de las 22.00 horas de la noche, Athenea Pérez, María Isabel, Adrián Lastra y Bruno Vila, de los 'Mozos de Arousa', tendrán que medirse las caras de nuevo para conocer quién es la verdadera estrella del programa.

Las parejas no dejan de ensayar, apretando hasta el final para poder alzarse con la victoria. Entre baile y baile, el favorito de muchos, Bruno Vila consigue hacer un hueco en su agenda para atender al medio Elplural.com, en donde se ha abierto en canal para hablar de su experiencia y sobre todo, de cómo ha logrado sobrellevar las duras críticas del jurado.

Cabe recordar, que el 'Mozo' es el finalista menos querido por el jurado del programa, así lo han demostrado a lo largo de varios programas algunos de sus miembros, dándole muy bajas puntuaciones y hasta pidiéndole que abandonase él mismo el programa dada la "falta de evolución" del gallego, que gala tras gala ha conseguido remontar gracias al feroz apoyo del público.

Sobre este asunto, Bruno Vila ha hablado alto y claro, además de mojarse y confesar quién le gustaría que ganase el programa de no ser él el vencedor.

Duras críticas del jurado

"Me hubiese gustado recibir más nota, la verdad", confiesa Bruno Vila cuando el entrevistador de ElPlural.com le pregunta sobre las críticas del jurado. Y es que recordemos que tanto Gorka como Julia Gómez, le dieron la nota más baja del concurso después de una de sus actuaciones, un uno.

Bruno asegura que comprende que el jurado, en este caso Julia tenga que "hacerse un poco la dura" en el programa, pero aun así, el gallego considera que "se excedió un poco":" No solo me puso un uno Julia, también me lo puso Gorka. Me sabe mal también por mi compañera, por Marta, porque al final el día te lo pasas haciendo un trabajo muy grande. Entonces, me hubiese gustado recibir más nota; es que se puede suspender, pero suspender con un tres o un cuatro por lo menos", zanja.

"Me gustaría que ganase..."

El gallego confiesa que se ha sentido agobiado al tener que asumir al mismo tiempo su aparición en 'Bailando con las Estrellas', con su participación en "Reacción en Cadena", junto a sus compañeros Raúl Santamaría y Borjamina.

Además, Bruno cree que la final del programa de baile "estará bastante reñida" y tiene claro quién le gustaría que ganase de no ser él el vencedor: "Me gustaría que ganase Athenea, porque creo que tanto Adrián como María Isabel ya son artistas consolidados", reflexionaba.

"Athenea y yo somos los que menos tiempo llevamos en la vida pública, por así decirlo, y que esto [la victoria] puede ser un impulso para otras cosas", con lo que Bruno Vila da a entender que le gustaría seguir trabajando en televisión.