Jarro de agua fría para los seguidores del programa 'Bailando con las estrellas' de Telecinco, que el sábado por la noche tendrían que haber disfrutado de la gala final del programa que finalmente no se emitió.

El público se quedó sin saber quién era el gran vencedor de una edición nada exenta de polémicas y que se disputaba entre Athenea Pérez, Adrián Lastra, María Isabel y el más polémico de todos ellos, Bruno Vila, de 'Mozos de Arousa'.

Decimos polémico porque el joven ha sido, para bien o para mal, el indiscutible protagonista del programa al ponerse el jurado completamente en su contra pero siendo el favorito del público. Y es que las faltas de respeto y los comentarios de menosprecio hacia el gallego han sido una constante, también por parte de sus propios compañeros que no creen que se merezca haber llegado a la final.

Es más, parte del jurado le llegó a pedir al 'Mozo' que abandonara el programa voluntariamente. La final, de hecho, estará muy reñida, porque si bien es cierto que Bruno quizá no sea el mejor bailarín de los que quedan en el programa, sí cuenta con un apoyo masivo por parte de los espectadores, lo que podría decidir la balanza a su favor.

Final el suspenso

Este sábado 6 de abril estaba previsto que Telecinco emitiese la final del programa, aunque al final no ha sido así. Lo que los espectadores pudieron ver fue un programa donde se sintetizaban los mejores momentos de la edición, una especie de emisión especial para enganchar al público.

Este cambio en la estrategia tiene un sentido, y es que la razón por la que no se emitió la final es porque la cadena no quería que coincidiese con la final de la Copa del Rey que enfrentó al Athletic y al Real Mallorca y que se emitió en la 1. Telecinco temía que los espectadores se decantasen por ver los deportes en lugar de la final y no se querían arriesgar a perder audiencia.

Entonces...¿cuándo podremos ver la final del concurso?

La fecha es el 13 de abril de 2024, es decir, la semana que viene. Ese día los espectadores podrán votar a su finalista favorito.