El paso de Bruno por 'Bailando con las estrellas' está dando mucho de sí. El talento del gallego para el baile brilla un poco por su ausencia, pero lo está marcado su paso por el concurso están siendo sus constantes enfrentamientos contra los miembros del jurado. Para ninguno de ellos, el miembro de los Mozos de Arousa es merecedor de su plaza en talent, algo que le recuerdan en cada programa.

La tensión se corta cada vez que el gallego tiene que enfrentarse a las valoraciones de los miembros del jurado y en el último programa tuvo que hacer frente a una desagradable situación después de que le dieran un 1.

A pesar de las pésimas valoraciones, el gallego se ha ganado una plaza en la final gracias al apoyo de público. Bruno Vila es uno de los grandes favoritos y eso le da la fuerza que necesita para continuar en el programa. Sabe que será difícil, pero ni él ni su bailarina pierden la esperanza y si están preparando con todas las ganas para conseguir hacerse con la victoria.

Marta, la bailarina que le ha acompañado durante todos los programa también ha querido hacer balance de su paso por el concurso y ha compartido en sus redes sociales un sentido mensaje a pocos días de la final.

"Tu pareja de confianza estamos preparados para sorprenderte este sábado 13 en la final de ‘Bailando con las Estrellas'", comienza diciendo.

"Ayer grabamos nuestros últimos totales. Todo para poder acercaros todas nuestras inquietudes, emociones y sensaciones de lo que está siendo esta locura. Estamos muy muy contentos y felices de ser uno de los cuatro finalistas. Y es un orgullo para nosotros poder formar parte de todo este proceso. De dar visibilidad al baile y de fomentar los valores que hay en él."

"Ojalá podamos ser el referente de gente que no se atreve, que no se ve capaz o que hay algo que le cuesta. Rendirse ante las adversidades y las críticas, no es una opción", termina diciendo.

El mensaje de Bruno

Hace unos días, el gallego también quiso agradecer todo el cariño recibido por los espectadores durante este tiempo. A través de un storie compartió un sentido mensaje con todos sus seguidores.

"He estado estos días desconectando un poco y cogiendo fuerzas para la final", comenzó escribiendo en sus redes sociales. "Ahora ya descansado, tengo que deciros GRACIAS por este pase a la final que nos habéis brindado a Marta y a mí."

"Muy agradecidos, muy felices y trabajando ya en la gran final. Vamos a por ella con todo", concluyó lanzando un contundente aviso y dejando claro que piensa dar lo máximo de sí en la final.