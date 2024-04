La receta de 'Supervivientes' es sencilla pero eficaz. El reality busca llevar al extremo a sus concursantes, rostro populares con suculentos cachés que durante su estancia en el reality conviven en un entorno hostil, enfrentándose a desafíos físicos y mentales, como buscar comida y agua, construir refugios, hacer fuego y superar pruebas de resistencia y habilidad.

Carmen Borrego, Laura Matamoros, Kike Calleja o Kiko Jiménez son algunos de los nombres propios que están generando más contenido en esta edición. Pero ciertos exconcursantes también están aprovechando esta nueva etapa para dejar al descubierto algunos de los secretos mejor guardados de 'Supervivientes'.

Precisamente esto ocurría en 'Fiesta', donde uno de los participantes del 2020 ha desmentido uno de mitos más sonados del programa. Albert Barranco acudía al programa de Emma García para desmentir la idea de que después de 21 días de estancia en la isla los concursantes se acostumbran a las duras condiciones de vida. "Yo no me adapté en la vida. Eso me lo dijeron a mí para que me quedara callado 21 días y así no daba la lata, pero llega el 22 y sigues peor", aseguraba.

Tanto es así, que la propia Carmen Borrego ha sentido en sus carnes las inclemencias del concurso y ha decidido abandonar . Tras aflorar en varias ocasiones el cuadro de ansiedad que padecía la concursante, el equipo médico de reality ha decidido que debía dejar la isla y ser descalificada del programa.

Ahora 'Supervivientes' busca un sustituto o sustituta que ocupe el lugar de Borrego. Nagore Robles ha dado un paso adelante, entre el farol y la intención, poniendo como condición ingresar lo mismo que Carmen Borrego. El órdago de la cadena, aceptar siempre que dure en el concurso más que Carmen.