Los baches de Carmen Borrego en 'Supervivientes' están siendo una constante desde que llegó al concurso. La colaboradora ha hecho el amago de abandonar en varias ocasiones e incluso llegó a montarse en la barca para poner fin a su paso por Honduras.

El equipo médico está muy pendiente de ella porque ha sufrido varios ataques de ansiedad. El último de ellos obligó a los expertos a intervenir y tuvo que ser apartada de la convivencia. Este domingo ha conectado con Sandra Barneda para dar la última hora sobre su estado de salud y el programa le ha comunicado la drástica decisión que han tomado con ella en vistas de su evolución.

Carmen Borrego se ha mostrado en todo momento dispuesta a continuar, pero la organización de ‘Supervivientes’, después de estudiar su caso ha comunicado su veredicto respecto a la continuidad. "Carmen, ha llegado el momento, has estado aislada por consejo de los médicos y ya tenemos el dictamen sobre tu continuidad", ha comenzado diciéndole Sandra.

"La concursante Carmen Borrego presenta un cuadro de ansiedad causado por su inadaptación a las condiciones del programa. Si bien, físicamente se encuentra bien, pero no consigue superar la ansiedad que le genera su estancia en la playa. Por ello, tiene que ser apartada del grupo y ser atendida por la psicóloga y por el equipo médico en espera de ver su evolución y estudiar la viabilidad de su continuidad en el concurso", ha leído anunciándole que iba a ser apartada de la convivencia y que tenía que despedirse de sus compañeros.

La decisión del programa no ha sido vista con muy buenos ojos por parte de algunos colaboradores. Entre ellos, Nagore Robles que ha mostrado su desacuerdo ante el trato que está recibiendo la hija de María Teresa Campos.

"Yo no soy la médico del programa, pero yo no aceptaría eso. A mí esto no me gusta. Si todos hiciéramos esto, se recuperan y luego vuelven. Lo siento, pero no", ha sentenciado la colaboradora.

"Nagore, espero que, si algún día concursas en 'Supervivientes', recuerdes que lo que acabas de decir", le ha reprochado Sandra Barneda. "No le van a dar más tiempo del que necesita, van a ver cómo evoluciona y el martes veremos qué es lo que dictaminan los doctores. De momento, está en observación y en las mismas condiciones que sus compañeros", ha avisado.