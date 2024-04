Finalmente, Carmen Borrego ha abandonado 'Supervivientes'. Tras aflorar en varias ocasiones el cuadro de ansiedad que padecía la concursante, el equipo médico de reality ha decidido que debía dejar la isla y ser descalificada del programa.

Sin embargo, el regreso a España parece que se le está atragantando a la hija menor de María Teresa Campos. Durante el programa de ayer, la concursante tuvo la oportunidad de despedirse de sus compañeros y todos los trabajadores del reality y, por ello, visitó las diferentes playas regalando abrazos y ánimos mientras no podía evitar mostrar su emoción.

Cuando la despedida se encaminaba a su fin, la organización del programa tenía preparada una última sorpresa para Carmen y la llevó en barca hasta playa Limbo (en Cayo Paloma). Ante la incertidumbre, la ya exconcursante se negó a bajarse de la embarcación: "No me bajo, me muero de miedo. El mar está muy mal y no me voy a bajar de la barca. No puedo más". La polémica estaba a punto de explotar.

Así fue cómo Carmen Borrego estalló en su despedida

Tras la negativa de Carmen Borrego, Sandra Barneda quiso tranquilizar a la concursante y le pidió confianza, pero se negó a entrar en razón y fue un paso más allá en la contundencia del mensaje: "Yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, que no me bajo y punto. Que no me bajo porque me vais a dejar aquí. Vamos, ni muerta me bajo. ¡Bajadme de aquí! Sandra no puedo más. Me estoy poniendo enferma. No me voy a bajar por nadie".

¿Qué es Carmen Borrego?



Para el ciego, es la luz ☀

Para el hambriento, es el pan 🍞

Para el sediento, es el agua 💧

Para el solitario, una compañera 🤗

Para la televisión, una estrella ⭐



🏝 #ConexiónHonduras4

— Supervivientes (@Supervivientes) March 31, 2024

Tal fue la negativa de Carmen Borrego, que Kike Calleja, la sorpresa que tenía preparada el programa, tuvo que ver a Carmen desde la barca, terminando por colmar la paciencia de la audiencia de 'Supervivientes'. Comentarios sobre su profesionalidad y la permisividad del programa con la hermana de Terelu Campos han copado las redes sociales, pidiendo incluso un castigo ejemplar.

— Beaa.. ✨ (@Beita_MB25) March 31, 2024

Lo de Carmen es vergonzoso!!

Estaba claro que quería abandonar Supervivientes.

Esta señora sabe a dónde venía y lo que me parece súper feo es que se juegue con la salud mental.

— AnaRC76 (@AnayRC76_) March 31, 2024