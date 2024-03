Competitividad en su máxima expresión en la nueva temporada de 'Tu cara me suena', que se estrenará próximamente en Antena 3 con un elenco de lo más profesional. El exitoso programa de imitaciones regresa a nuestras pantallas de la mano, una vez más, de Manel Fuentes, encargado de dirigir las galas, y del jurado Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Àngel Llacer, que se volverán a ver las caras próximamente.

De entre los concursantes destaca la participación de David Bustamante, todo un talento sobre los escenarios que estamos seguros de que será un difícil rival para sus compañeros de plató. De hecho, el propio Bustamante ha estado este viernes en el programa 'Y ahora Sonsoles' para presentar su nuevo disco 'El día que te vayas' y ha aprovechado para soltar algunas píldoras sobre cómo será la nueva temporada de 'Tu cara me suena'.

Le ponen la zancadilla

El cantante no ha dudado en sincerarse sobre lo duras que le están resultando las grabaciones, especialmente por la presencia de algún compañero "duro de roer". A David Bustamante no le ha temblado la voz a la hora de poner nombre y apellidos a este compañero excesivamente competitivo: "Tengo un hueso duro de roer, tengo que competir con Miguel Lago y es terrible, competitivísimo", comentaba Bustamante.

Y es que al parecer el humorista gallego no duda en jugar sucio con tal de hacerse con la victoria: "Me pone la zancadilla cada vez que entro al escenario, es terrible", confesaba el cantante.

Una actitud habitual en Miguel Lago, ya que ante estas palabras de Bustamante, la presentadora del programa Sonsóles Ónega se ha puesto del lado del cantante: "Sabes que no me sorprende", ha espetado Sonsoles.

Pese a la dureza de la competición, David Bustamante se muestra contento de haber aceptado el desafío que supone en programa de imitaciones: "Me fascina, llevaban muchos años detrás de mí y me apetecía. Cada semana me pongo a prueba y hago lo que me piden", zanja.