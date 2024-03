'TardeAR' sorprendió a los espectadores este miércoles con la aparición de Frank Blanco antes de que terminara el programa. No es habitual que el presentador se pase por el plató entre semana. Él es el encargado de sustituir a Ana Rosa los viernes, que es su día de descanso.

Un rato antes de que 'TardeAR' diera paso a reacción en cadena, el presentador aparecía en la tertulia para sorpresa de Ana Rosa. La presentadora parecía no tener muy claro que hacía allí su compañero, pero unos minutos después todo cobró sentido cuando la presentadora se levantaba de su asiento.

En un momento dado del programa Ana Rosa Quintana anunciaba que se tenía que marchar del programa en pleno directo. "Perdonadme, pero me voy a hacer un Kate Middleton", espetó. "¿Te vas a hacer un montaje con una foto antigua?", le preguntaba entonces Frank Blanco.

"No, que si luego no me veis no me ha pasado nada. Ya lo aviso a todo el mundo. Es que me voy al Metropolitano a ver a mi Atleti y hay que llegar hasta allí, hay que aparcar y hay que subir. Por eso voy de rojo", explicando dejando claras las razones por las que se ausentaba de su puesto un tiempo antes de lo habitual.

"Es que nos jugamos los cuartos de final con el Inter. Bueno yo creo que tenemos los atléticos que apoyar", añadía levantándose de su asiento y dejando el resto del programa en manos de Frank Blanco.