Mariló Montero ha realizado una afirmación que ha generado un impacto importante. Después de conocerse la condena a prisión a Diego Arrabal y Gustavo González por las fotos que le realizaron en Bora Bora, la presentadora ha desvelado en 'Espejo Público' que ha sufrido una agresión sexual por parte de un hombre famoso con novia en un evento al que asistió la semana pasada, aunque sin desvelar su identidad.

"Son muy conocidos además. ¿Qué hago? ¿Le pego una hostia en ese momento? Porque yo me defiendo de otras formas", aseguró la colaboradora y presentadora, desvelando el discurso claro que tiene: "No estoy con tíos casados, por mil historias... pero verbalmente sí que tengo una defensa inmediata y cuando a mí me sorprende alguien en los tiempos que corren, llegue una persona adulta y haga eso contigo... A mí lo que me sale es darle una bofetada ahí mismo pero también tengo que pensar en el cisma que se monta públicamente porque estoy en un evento público. A mí eso me lo hace en privado y le doy la hostia en toda la boca y le dejo sin dientes".

Esa reacción no implica que Montero no se haya quedado callada ante tal situación. De hecho, desveló qué hizo tras este hecho después de contestar a cómo gestionó ese momento: "Pues, a través de personas del entorno que le vayan avisando que me deje en paz".

"Yo siempre reacciono. Pero no quería generar conflictos familiares, aunque tampoco que me agredan a mí", añadió la comunicadora en el programa matinal de Antena 3.