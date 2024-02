Carlos Alsina se convirtió este domingo en el protagonista de una nueva entrega de 'Lo de Évole'. El locutor de Onda Cero se pasó por una noche a laSexta para analizar la situación política, mojándose sobre diversos asuntos del panorama actual y dando su opinión sobre los líderes de las principales formaciones.

Durante la entrevista, Jordi Évole recordó que Iñaki Gabilondo dijo en una ocasión que Aznar había sacado "lo peor" de él en una entrevista. "¿Pedro Sánchez ha sacado lo peor tuyo?", le lanzó el periodista a su invitado, que respondió con un "no" rotundo: "En todo caso habrá sacado lo mejor de mí. La capacidad para defender el valor de la palabra y el valor de la verdad frente a los que traten de convencernos de que la mentira es una cosa discutible y que, si es útil, tampoco pasa nada por utilizarla".

"Esa es la esencia de mi crítica al presidente", defendió Alsina en la cadena de Atresmedia, antes de pasar a cuestionar las políticas del líder del Ejecutivo: "Como el presidente Sánchez es del PSOE, y entonces es de izquierdas, todo lo que haga él es de izquierdas. Y todo el que se considere de izquierdas en España tiene que aplaudir lo que haga él, porque si no, inmediatamente, te sitúan en el otro lado, en la fachosfera".

"La amnistía es discutible. Tú estarás a favor, yo en contra por los motivos que sean. Pero la amnistía no es de izquierdas. Será de Sánchez, pero no es de izquierdas", aseguró el locutor: "Subir la alambrada para que los inmigrantes que no tienen papeles no puedan entrar en la Unión Europea, será de Sánchez, pero no me parece que sea de izquierdas. Devolver a los menores de edad a Marruecos sin respetar sus derechos no es de izquierdas. ¿Entregar el Sáhara occidental a Marruecos es de izquierdas?". "El presidente, en algunas cosas, tiene posiciones que no son de izquierdas", insistió.

Alsina y su "perplejidad" con Rajoy

Jordi Évole también recordó el ya famoso "¿y la europea?" de Mariano Rajoy, que se hizo viral tras una entrevista que le concedió en 2015 el por aquel entonces presidente del Gobierno. Alsina aseguró que ese momento no fue "buscado" bajo ningún concepto: "Salió el tema porque uno de los argumentos del Gobierno central para disuadir a los votantes catalanes de que apoyaran al independentismo, era que se iban a quedar fuera de la Unión Europea. De ahí viene. Mi cara era de pura perplejidad".

Lo que sucedió tras aquel “¿y la europea?” Alsina no lo había visto venir.#LoDeAlsina pic.twitter.com/Je9B7NgoC5 — Lo de Évole (@LoDeEvole) 25 de febrero de 2024

Más cómodo con los "políticos jubilados"

En otro momento de la charla, Évole compartió sus impresiones sobre el periodista radiofónico: "Creo que te sientes más cómodo con políticos de corte clásico que ante un político pop, como Pedro Sánchez o Isabel Díaz Ayuso. Te veo más cómodo con los Felipes y los Aznares".

"Puede ser que me veas más cómodo con políticos jubilados que con aquellos que están en ejercicio activo y en puestos de responsabilidad", reconoció Alsina para darle la razón a su compañero, que insistió en este asunto: "Creo que tiene que ver con la manera de hacer política. Creo que hay maneras que no te gustan. Ya has hablado de que la manera de Pedro Sánchez no te gusta".

"Y creo que la de Isabel Díaz Ayuso no te entusiasma", dejó caer Évole sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, dando pie a que Alsina respondiera con un breve pero tajante "no".

"¿Tú a Aznar le dirías por qué entre el 11 y el 14 de marzo nos mintieron tanto?", planteó entonces el conductor de 'Lo de Évole'. "Sí. ¿Por qué no se lo iba a preguntar?", admitió Alsina antes de zanjar: "Lo que digo es que Aznar y Felipe están jubilados. Creo que la entrevista política, cuando tiene verdadero interés, es cuando uno está en el ejercicio del cargo".