Ya se ha hecho público el tan esperado casting de Gran Hermano Dúo. La variante VIP por parejas del icónico reality de Telecinco aterriza en la televisión con sorpresas, enfrentamientos y separaciones antes de entrar en la casa, como la protagonizada por Ana María Aldón y Eladio.

No podía faltar una clásica en las portadas del mundo mediático, Ana María Aldón. La que fuera mujer de Ortega Cano y que hasta ahora colaboraba en 'Fiesta' dejará por el momento su vida aparcada para entrar en el reality. Aunque muchos pensaran que su acompañante sería su novio -y futuro marido- Eladio, lo cierto es que no van por ahí los tiros. Anoche se producía la primera aparición televisiva del asturiano junto a Aldón y lo hizo a modo de sorpresa.

La que se ha convertido en una de las parejas más polémicas de Telecinco tras la división familiar generada protagonizó el momento más romántico de la velada, eso sí, con aclaración incluida. Eladio no será su acompañante dentro de la casa, sino que en esta aventura le acompañará su exrepresentante Marc Florensa.

La misma Marta Flich lanzaba la propuesta a Eladio una vez se acomodaba en el plató, pero fue tajante en su respuesta: "Este no es mi mundo, yo tengo otro tipo de mundo, os lo agradezco mucho, quiero que se divierta, que participe, que se lo pase bien. Yo no valgo para esto". No obstante, no faltaron las emotivas palabras hacia Aldón, a la que calificó de "súper madre, pareja, hermana" y para la que quiere "que se divierta sobre todo".

En el momento de la sorpresa hasta la misma Ana María Aldón quedaba totalmente sorprendida e incluso se preguntaba si él iba a ser su pareja en el reality. Eladio contestó desde el humor y dejó claro que él no era la última sorpresa de la noche, sino que tenía pendiente un reencuentro: "Aquí no, pero fuera sí".

Después de muchas pistas, la cadena de Mediaset reveló anoche todo misterio posible presentando a plató a sus protagonistas y, como no, a sus cuentas pendientes. Esta edición tendremos de todo en la casa de Gran Hermano: colaboradores televisivos, ex participantes de realities... todos ellos carne de polémica, sin excepción.

La lista está compuesta por un total de cinco parejas y un trío, el formado por Manuel González, Lucía Sánchez y Mayka Rivera. Las parejas son: Lucas Onestini e Ivana Icardi, Elena Rodríguez y Asraf Beno, Efrén Reyero y Marta López, y Los Hermanos Finito y Keroseno.