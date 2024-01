José Ortega Cano ha vuelto a la televisión. El diestro ha reaparecido en 'Y ahora Sonsoles' con motivo del 50 cumpleaños de Jesulín de Ubrique y es que el torero fue su padrino en los ruedos. En una conexión con Sonsoles Ónega el exmarido de Ana María Aldón volvió a protagonizar un comentado momento en la pequeña pantalla.

El programa de Antena 3 aprovechó su intervención para felicitarle por su reciente 70 cumpleaños. "No haberlo dicho, que me dicen que estoy muy joven y apuesto", bromeó el diestro con la presentadora. "Ando bien de figura, delgadito y fuerte. Si hay por ahí alguna novia... Yo me siento joven y fuerte", comentaba en directo.

"Está usted cañón. Lo veo yo muy guapo, de verdad", le decía entonces Sonsoles Ónega.

Ortega Cano tirando la caña en directo pic.twitter.com/YOKJvI1gHX — TVMASPI (@sebas_maspons) 9 de enero de 2024

Según Ortega Cano, esto se debe a sus "ganas de vivir, de estar alegre, de estar pletórico de ánimo. Ahora, estoy ilusionado con un chico novillero, de 16 años, que me ha devuelto la ilusión y va a ser la gran temporada. Pero el amor es vida, es necesario", apostilló. “Igual de aquí se lleva una novia…”, dejaba caer la presentadora señalando a una señora del público.

“Aquí tengo a una a mi lado”, decía entonces Ortega Cano mientras cogía del brazo a la reportera Arancha Pérez Ponce. "Yo estoy muy ocupada”, le informaba la periodista, que no sabía dónde meterse. “Está casada, pero me encanta. Este plano es historia de la televisión”, dijo Ónega al despedir la conexión.