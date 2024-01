Ana María Aldón ha regresado a Telecinco para convertirse en concursante de 'GH DÚO'. La exmujer de José Ortega Cano ha vuelto después de un tiempo alejada de los focos tras los múltiples problemas familiares a los que han tenido que enfrentarse.

La diseñadora está viviendo su mejor momento tras su separación. Ha recuperado de nuevo la ilusión y se siente con fuerzas de emprender esta nueva aventura a la que ha entrado para solucionar las cuentas pendientes que tiene con su exrepresentante, sobre todo después de que él se sentará en un plató de televisión para hablar con ella.

Antes de conocer quien iba a ser su compañero en 'GH DÚO', Ana María Aldón recibió otro sorpresón por parte del programa durante su encuentro con Marta Flich en el concesionario.

La colaboradora se ha quedado de piedra al ver entrar a Eladio, su prometido. "¿Qué haces aquí?", le preguntó muy descolocada. "Tú no eres mi pareja, ¿no?", insistió. "Aquí no, pero fuera sí", bromeó él.

El momento romántico de la noche ❤️❤️❤️

Eladio, pareja de Ana María Aldón, se despide de ella en la casa#GHDúoEstreno pic.twitter.com/1PIH9OPGdI — Gran Hermano (@ghoficial) 11 de enero de 2024

Ambos protagonizaron un momento de lo más romántico antes de que Marta Flich le propusiera si quería ser la pareja de Ana María en 'GH DÚO'. "No. Mira, este no es mi mundo, yo tengo otro tipo de mundo, os lo agradezco mucho, quiero que se divierta, que participe, que se lo pase bien. Es una súper madre, pareja, hermana, que se divierta sobre todo. Yo no valgo para esto", terminó diciendo antes de despedirse de su novia.