'Operación Triunfo' se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas. En su salto a Amazon Prime Video está siendo uno de los contenidos más comentados en redes sociales. 'X', Youtube, TikTok... las diferentes plataformas están repletas de momentos de las galas y de la convivencia de los jóvenes en la academia. Pero no todos son halagos.

El concurso también cuenta con detractores y uno de los últimos en pronunciarse al respecto ha sido el cantante Iván Ferreiro. El cantante ha confesado que el reality "se la "sopla" y ha cargado con dureza contra él. "Me parece una carnicería".

"Juegan con los sueños de unos chavales, donde el 90% o el 99% de esos chavales van a tener una vida bastante miserable por culpa de lo que les prometen en el programa", asegura el cantante. "Me parece ya casi una crueldad. Me parece que es una picadora de carne. Creo que cada vez la televisión se parece más a eso, a un mundo horrible donde todos miramos".

"El 'OT' de Amaia me sorprendió mucho y Amaia canta increíble. Hubo momentos emocionantes y la tele está para crear momentos emocionantes. Pero cada vez me da la sensación de que están más alejados de la realidad", asegura.

"Para mí no hay nada más alejado de la competición que la música, es decir, creo que la música es lo menos competitivo o debería ser lo menos competitivo que hay. Por eso tampoco me interesan los Grammy o mierdas de estas", añade.

También ha confesado que lo mejor de sus tuits sobre el programa son las cosas que no escribe porque su pareja no le deja. Según él mismo asegura, es mejor que no haga porque, sino sería "cruel con los chavales" que están en el programa. "Lo haría si solo le afectara al tonto de Tinet Rubira o a los que llevan los programas, a uno de estos que no le interesa la música en absoluto. O a los profesores, que me parece que son unos cantamañanas todos", sentencia.