Ana Rosa Quintana no es una periodista que tenga muchos enemigos: son incontables las personas que han hablado de la presentadora de TardeAR a lo largo de los años, deshaciéndose en elogios hacia ella. Sin embargo, el nombre de Alba Carrillo es un viejo conocido para ella. Ana Rosa Quintana y Alba Carrillo son enemigas públicas y en uno de los últimos programas de TardeAR, la presentadora se ha acordado de la que fuese su compañera.

Xavier Sardá, hablando acerca de las comidas navideñas y de los excesos que conllevan, expresó: "si se celebra la Navidad, se celebra y se bebe y se come". En ese momento se metía en la conversación Beatriz Archidona, quien estableció un límite "para no cebarse", a lo que Ana Rosa Quintana dijo: "pero yo estoy con Sardá. Hay comidas de compañeros, menos la nuestra, que fue un drama".

El aludido no sabía a qué se estaba refiriendo la presentadora, a lo que ella le dijo: "Sí, tú estuviste". "Ah, sí...", logró decir Xavier Sardá. Volvió a hablar Ana Rosa Quintana, refiriéndose a lo que ocurrió el año pasado entre Alba Carrillo y Jorge Pérez: "claro, tú estás hablando de la fiesta. No, en la fiesta gracias a Dios este año no ha pasado nada".

Una indirecta muy directa a la que Alba Carrillo probablemente no tarde en responder, ya sea a través de sus redes sociales o mediante un comunidado en su canal de YouTube.