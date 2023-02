Jorge Pérez vuelve a la televisión después su sonada polémica con Alba Carrillo. Tras el supuesto affaire con la modelo en la fiesta de Navidad de Telecinco y su huida de los programas en los que colaboraba, el ex concursante de 'Supervivientes', está a punto de hacer su reaparición pública de la mano de Paz Padilla. Será el invitado estrella de 'Déjate querer', la nueva entrega del programa que se estrena este sábado.

La humorista se está pasando por algunos programas de la cadena para hacer promoción de una de las entrevistas de la cadena. Su última visita fue al programa 'Ya es mediodía', donde trabajaba el colaborador y donde participa también Alba Carrillo.

"¿Puede ser que esta sea la productora de los que saltan luego del helicóptero? ¿Y entonces lo que estamos haciendo es introducir a la mujer? Al final va a resultar que de lo que me acusaban, de hacerles una trampa, me la van a hacer a mí...", comentó la modelo tras escuchar a Paz Padilla.

"Me da la impresión de que estamos haciendo una presentación en sociedad a su mujer. Creo que Alicia va a ir a 'Supervivientes', que me parece maravilloso, pero no entiendo que se le deje mandar burofaxes a toda la cadena y todos los compañeros y que luego... Es mi opinión", apuntó.

"Él va a hablar de lo que ha sentido para que no le pueda demandar. Yo también sé hablar de lo que siento. Y lo que siento es que la tuve hasta ahí (señalándose la garganta)". "¿Cómo?", le preguntó una compañera. Entonces Alba suavizaba: "No, que lo siento todo, que lo tengo aquí, atravesado. Claro, es que estoy hasta los... cuidadito", zanjó.