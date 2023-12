Si hay algo que caracteriza la noche del 24 de diciembre es el tradicional discurso del Rey. Un año más, a partir de las 21:00 horas, Felipe VI se coló en el salón de los españoles para hacer un repaso de todos los acontecimientos del año. Un discurso que este año estuvo muy centrado en la Constitución española y la unidad de España.

Lo que muchos no se esperaban es que Belén Esteban, ahora más conocida como la Patrona tras su salto a América Latina, también hiciera su propia versión del discurso del Rey y lo hizo de la mano del creador de contenido Alexinos.

"Hola a todos. Hello everybody. Cómo me alegro tías y tíos de que estés ahí y yo poderos dar mis mejores deseos para esta Navidad. Eso sí, quiero compartir algunas reflexiones de este año que se acaba. 2023 ha sido un año muy complicado para muchos. Que me lo digan a mí, que me he quedado en el paro. Vamos, que me he tenido que ir a Miami y a México a trabajar", empezaba contando Belén Esteban.

"Una cosa muy importante, a los que estáis pasando un mal momento, nada, solo queda un empujoncito. Este ha sido un año en que han roto muchísimas parejas. Vosotros veíais muchas historias, pero no eran unas historias de amor. Para mí".

"Hay algo que no me gusta. Este año hemos estado mucho tiempo con el teléfono. Eso ha sido una enfermedad, aunque no venga en la OMS, Organización Mundial de la Salud, y ya sabéis si una persona no puede tener un teléfono, que le quiten el teléfono", continuaba diciendo la princesa del pueblo haciendo referencia a algunos de sus mejores momentos televisivos.

"En 2023 hemos bailado reguetón y hemos donado el cuerpo a la ciencia. Yo me lo he pasado de puta madre. Y una cosa os digo. Cola Cao desde luego no he bebido", decía Belén. "A lo que iba y lo más importante. Os quiero desear a todo el mundo Feliz Navidad y sobre todo un feliz 2024. ¡Os quiero!".

Un vídeo que está arrasando en internet y que se ha llenado de todo tipo de reacciones.