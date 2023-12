El último discurso de Pablo Motos en 'El Hormiguero' lleva días trayendo cola. El presentador pretendía lanzar un alegado a favor de la gente que va de cara y que se enfrenta a los problemas y terminó pronunciando un discurso sobre las cárceles que no ha dejado de recibir críticas.

La visita de Omar Montes terminó con Pablo Motos dedicándole un mensaje que ha tenido el efecto contrario a lo que él pretendía.

"Si me metieran en la cárcel y me dieran a elegir a un compañero de celda, yo no elegiría a un tipo sumiso y acobardado. Yo elegiría a un tipo duro, valiente y peligroso. Seguramente me arriesgaría a que partiese la boca o me rajase a la primera", comenzó diciendo el presentador.

"Lo haría de frente, cara a cara, sin esperar a que estuviese distraído o dormido. No lo haría a traición, a lo mejor, como un sumiso acobardado. Sería mucho más emocionante, aprendería esas cosas que solo saben los que se atreven a saltarse todas las reglas y caminar sin miedo por la vida. Y le copiaría alguna de esas miradas que hielan la sangre y paralizan por si me tengo que enfrentar con algún degenerado", añadió. "Porque con los tipos duros de verdad sabes a qué atenerse porque no se andan con rodeos y si te ganas su confianza y respeto, puedes tener un compañero real, son gente que dan la cara."

"A mí me dan más miedo los mansos que salen corriendo a la primera de cambio, o que si te tienen que decir algo contra ti se arrugan y se lo guardan esperando a que caigas o tropieces. Los verdaderos peligrosos son los cobardes, los traidores, los hipócritas, los que dicen lo que no piensan para quedar bien y encajar, los críticos y los llorones que nunca son felices ni proporcionan felicidad", concluía.

Oye, pues este alegato a favor del macho tóxico, la violencia útil y ser un tío mierda no me lo esperaba. JAJAJAJA JAJAJA. https://t.co/pzJWmt5sFw — Bob Pop (@BobPopVeTV) 9 de diciembre de 2023

Pablo Motos quiere compartir celda con el tipo más malo y duro de la cárcel.



Yo, en cambio, pienso en el pobre hombre que tenga que compartir celda con semejante infraser. https://t.co/b9CQMassqk — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) 10 de diciembre de 2023

Pero en qué contexto DELIRANTE saca a relucir Pablo Motos lo de la cárcel, en qué espiral de la demencia se ha convertido ese programa. — Javier Pérez Alarcón, ¡traductor de profesión! (@javipalarcon) 9 de diciembre de 2023

El vídeo este de Pablo Motos es muy gracioso porque es obvio que está intentando dar un mensaje y que es una alegoría o algo pero es que falla tanto que no sólo queda de edgy sino como un puto esquizo pidiendo que si le metan en una cárcel que le pongan a un psicópata. — Libu (@Libuhover) 10 de diciembre de 2023

Las redes no han tardado en reacción y Pablo Motos se han convertido, una vez más, en el blanco de las críticas de muchos usuarios de 'X'. "¿Podría ser la gilipollez del año?", "falla tanto", "espiral de demencia en la que se ha convertido este programa" o "un alegato a favor del macho tóxico" fueron algunos de los mensajes que se han ido compartiendo en redes a medida que el vídeo se iba viralizando.