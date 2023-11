'El Hormiguero' recibió la visita de Alfonso Guerra. El expresidente del Gobierno visitó el programa de Pablo Motos para presentar su libro 'La rosa y las espinas' y para charlar con el presentador sobre la actual situación política.

Al comienzo la charla transcurrió con bastante normalidad hasta que Pablo Motos le quiso preguntar al expolítico sobre la "izquierda reaccionaria". "Ahora una izquierda que no es progresista sino retrógrada, que con etiqueta de izquierda comete los actos y se colocan en las posiciones más reaccionarias", explicó Guerra. "Ahora lo políticamente correcto es antidemocrático", apostilló.

"A mí me dan mucha pena ahora mismo los humoristas, ya no pueden hablar de nada", le espetó a Pablo Motos. "Antes había chistes de homosexuales, de enanos, ahora no."

“Lo importante es respetarnos”, Alfonso Guerra sobre la división de la sociedad #AlfonsoGuerraEH pic.twitter.com/InBnL88brx — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 22 de noviembre de 2023

Unas palabras a las que rápidamente se sumó Pablo Motos. "Ahora cuando un humorista hace un espectáculo está más tiempo diciendo sobre lo que no se puede hablar que de lo que sí",apuntó el presentador.

"Eso es libertad de expresión recogida, es decir: censura", sentenció Alfonso Guerra entre un sonado aplauso del público. "Es que ahora una persona dice algo y le hunden la vida, es que intentan cancelarle la vida", siguió apuntando Pablo Motos.

Alfonso Guerra diciendo que hay censura y libertad restringida porque no se pueden hacer, por ejemplo, chistes de homosexuales y enanos... No hay más preguntas señoría... Lo dice el que no es ni homosexual ni enano, a ver qué diría si lo fuera... #AlfonsoGuerraEH — OMA! 🍄 (@Oh_my_alex) 22 de noviembre de 2023

#AlfonsoGuerraEH Los humoristas hacían chistes de homosexuales y se reían e invitaban a la gente a reírse de nosotros. El buen cómico tiene otros temas para hacer reír sin meterse con nadie!! — MaikRRPP_chueca (@RRPPCHUECA) 22 de noviembre de 2023

No macho, lo medieval era hacer chistes de negros, de gangosos de enanos o de homosexuales. Afortunadamente hemos avanzado como sociedad y esas cosas ya no hacen ni puta gracia. #AlfonsoGuerraEH — Mackmardigan (@Mackmardigan) 22 de noviembre de 2023

#AlfonsoGuerraEH vomitivo defendiendo que ya no se puede hacer chistes de homosexuales y enanos. Que los hagan de tu fruta madre... — Rub RG (@RubRG83) 22 de noviembre de 2023

"Es antidemocrático, es medieval", espetó Guerra para zanjar el asunto mientras Pablo Motos suscribía en todo momento las palabras del expolítico e incluso confesó que pensaba apuntarse una de las frases que el invitado había dicho durante la noche sobre lo políticamente correcto.

Unas palabras contra las que las redes sociales no tardaron en denunciar en 'X'. Los comentarios sobre el discurso de Alfonso Guerra y Pablos Motos se repitieron tildándolo de "vomitivo".