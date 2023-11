Rosalía se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Grammy Latinos que se celebraron el pasado 16 de noviembre en Sevilla por su espectacular versión del 'Se nos rompió el amor' de Rocío Jurado para abrir la gala, en la que también estaba presente su ex, Rauw Alejandro.

Reversionando uno de los temás más icónicos de 'La más grande', la catalana hizo un derroche de arte y de voz y no dudó en cambiar la letra de la canción pasando de un "se nos rompió el amor de tanto usarlo" a un "o no de no usarlo".

Pero, ¿qué le pareció a la familia de Rocío Jurado este homenaje de Rosalía con el que muchos creen que 'superó' a la chipionera? Mientras Rocío Carrasco y José Ortega Cano no se han pronunciado por el momento, Gloria Camila no ha dudado en revelar qué piensa de la actuación de la 'Motomami': "Me parece un orgullo. Me ha gustado y agradezco que le haya hecho un homenaje a mi madre y la verdad es que me ha gustado bastante. Luego han hecho además un remix como de mi madre y Rosalía cantando a dúo y me ha parecido brutal ese remix. Y ya está, solo me quedo con la parte positiva, que es que le ha hecho un homenaje en Sevilla el día de los Latin Grammy".

"Yo no las compararía"

"Pero yo no las compararía porque evidentemente son dos estilos muy diferentes y tonos muy diferentes" ha añadido, asegurando que "las comparaciones son odiosas". "Para empezar, no se pueden comparar a dos artistas cuando además Rosalía lo que ha hecho es homenajearle, hacer un homenaje a su manera versionada. No le ha intentado ni imitar, ni igualar, ni nada" ha dejado claro, apuntando que "si la hubiese intentado imitar, ahí sí que hay comparaciones, pero como no lo ha intentado simplemente hay que admirar el arte de cada una".

No es el único tema sobre el que se ha pronunciado Gloria, que confesando que está en un momento "estable" y "muy bien", no ha dejado pasar la oportunidad de mandar un mensaje a Ana María Aldón que este fin de semana cumplió 46 años: "Muchas felicidades".