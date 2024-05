El paso de Laura Matamoros por 'Supervivientes' ha dejado claro la relación de Kiko Matamoros con Telecinco. La concursante pidió que fuera su padre el encargado de defenderla en plató durante su paso por el concurso, pero la cadena declinó la solicitud.

Kiko Matamoros pasó a formar parte de la lista de vetados de Mediaset tras la cancelación de 'Sálvame' y la puesta en marcha del nuevo 'Código ético' del grupo. Esta decisión le impidió defender a su hija todo lo que le gustaría, pero sí que lo hizo a través de las redes sociales, en las que se dedicó a publicar mensajes dejando muy claro que en cuanto se estrene 'Ni que fuéramos Sálvame' va a contarlo todo.

Fue precisamente en la rueda de prensa de presentación del nuevo formato que estrenarán los creadores de 'Sálvame' el próximo 15 de mayo donde Kiko Matamoros sacó a la luz la oferta que recibió por parte de 'Supervivientes' hace unos días con motivo de la expulsión de Laura del concurso.

"A mí me han invitado hace dos días a ir a recibir a mi hija al plató de ‘Supervivientes’, pero no voy a ir", reveló el colaborador anunciando que Mediaset había decidido levantarle el veto. "Supongo que si es una causa justificada a nadie le van a prohibir pisar esas instalaciones. No voy porque no voy a contribuir a alimentar esa historia", terminó diciendo dejando claro que no va a asistir.