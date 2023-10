'Espejo Público' finalizaba su programa de ayer, martes 10 de octubre, alertando sobre el ciberataque que ha sufrido la aerolínea Air Europa y que podría haber afectado a los datos bancarios de sus pasajeros. El magacín presentado por Susanna Griso informaba sobre esta preocupante noticia sin saber que una de sus compañeras, Victoria Arnáu, había sido una de las afectadas.

En el arranque del programa de hoy, la periodista ha contado en plató cómo se enteró de que sus datos podrían estar en peligro. "Para una vez que me toca algo y me toca esto", ha lamentado Arnau, que decidió revisar todo su correo electrónico tras enterarse de la noticia de la que ayer se hacían eco todos los medios.

Finalmente, en la carpeta de spam encontró el mensaje que Air Europa ha enviado a los usuarios afectados, a quienes ha solicitado que anulen las tarjetas de crédito que han utilizado para reservar sus vuelos y evitar así "el posible uso fraudulento de su información". Según ese correo, los datos sustraídos son el número de varias tarjetas, sus fechas de caducidad y el CVV.

Arnau ha explicado que tiene un viaje programado a París para dentro de dos semanas, una experiencia que ha llegado acompañada de este susto. "Este es el peaje que he tenido que pagar", ha comentado en el magacín de Antena 3.

En medio de esta "faena", tal y como ella misma lo ha definido, la periodista ha tomado la decisión de cancelar todas sus tarjetas de crédito. "He pecado de precavida", ha reconocido antes de ponerle un toque de humor al asunto: "Me he llevado el premio Gordo".