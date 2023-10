Las reacciones a la cancelación de 'Cuentos chinos' no dejan de sucederse. El nuevo formato presentado por Jorge Javier no conquistó a los espectadores y la cadena decidió prescindir de él apenas tres semanas después de su estreno.

Tanto el presentador como otros compañeros de profesión reflexionaron sobre la decisión de Telecinco y ahora ha sido el turno de un exdirectivo de la cadena. Baldomero Toscano, exdirector de producción de programas de Mediaset, ha valorado este fracaso.

"No daba crédito porque me pareció un programa en el que no había ningún concepto brillante detrás, era un poco cajón desastre. Me parecía flojo y así lo ha visto el público. Los programas no los cierra la cadena, los cierra el público. Ha muerto con poca gloria", sentenció sobre 'Cuentos chinos'.

"Es un gran trabajador de las ondas, otra cosa es mi opinión sobre él o sobre sus comportamientos. Muchas veces, el que sale en la tele y está acostumbrado a dirigirse a tantos millones de espectadores se endiosa un poco y pierde la perspectiva del medio donde estás", soltó sobre la actitud de Jorge Javier. "Para mí ha pecado de cierta prepotencia. Lo mejor que se puede decir de él es que es un trabajador incansable. Ha estado bien pagado porque ha estado bien pagado, pero porque las estrellas en televisión ganan dinero."

Pero sus palabras no sólo han sido negativas. Toscano aprovechó la entrevista para poner en valor Sálvame'. "La mayor virtud que tuvo fue crear una especie de patio de vecinos y al final era un reality. 'Sálvame' fue un programa muy brillante, ver como se trabaja a los directores era maravilloso".