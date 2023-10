Telecinco decidió cancelar de manera fulminante el programa presentado por Jorge Javier Vázquez tras los malos resultados registrados en sus tres semanas de emisión.

El anuncio de la finalización de 'Cuentos Chinos' llegó a través de un duro mensaje enviado por el grupo audiovisual a los medios de comunicación: "Telecinco cancela ‘Cuentos chinos’ desde hoy tras no haber obtenido los resultados esperados".

La decisión de Mediaset se produce después de que 'Cuentos chinos' no haya podido mejorar sus discretas audiencias. Un duro golpe para Jorge Javier que pilló por sorpresa a algunos de sus compañeros de profesión, que al conocer la noticia no dejaron de enviarle mensaje de apoyo y ánimo.

La última en reaccionar a esta drástica decisión de Telecinco fue Carlota Corredera. La presentadora ha querido pronunciarse ante lo ocurrido. "Lo siento muchísimo por Jorge Javier y por todo el equipo y les deseo toda la suerte", expresó en una declaraciones a Europa Press.

"Tres semanas también es poco tiempo, pero yo no estoy en los despachos", declaró. "La fórmula mágica de la televisión no existe. Unas veces funciona lo que haces y otras, no. Los datos no han sido los esperados para la cadena."

"La tele es así y a estas alturas ya estamos acostumbrados o tenemos que estar preparados, mínimamente, para que pasen cosas como esta", confesó Carlota Corredera. "Espero que ahora mismo pues haga borrón y cuenta nueva, y seguro que le esperan enormes proyectos."