El regreso televisivo de Jorge Javier no ha sido el esperado. Después de una baja de varios meses, el presentador volvió a Telecinco para ponerse al frente de 'Cuentos Chinos', un programa con el que la cadena pretendía competir directamente con Pablo Motos.

Lo cierto es que la acogida de este nuevo formato ha sido bastante baja. Y no es que Jorge Javier no haya conseguido hacerle competencia a 'El Hormiguero' sino que además ha provocado que la cadena baje aún más en esa franja horaria. Un duro golpe sobre el que el presentador se ha sincerdo en su blog de la revista 'Lecturas'.

"Cuando escucho a Shakira pienso que qué gusto que una mujer tan aparentemente exitosa como ella sea capaz de verbalizar una realidad tan prosaica. Así estoy yo ahora. Intentando que no me arrastre la marea. Sobreviviendo. Protegiéndome para que la realidad no me aplaste. Jugando a imaginar que vendrán tiempos mejores que los actuales, donde conviven demasiada incertidumbre e incluso aburrimiento. La vuelta al cole está resultando, cuanto menos, complicada", comienza diciendo.

"Yo siento que ahora tengo que dedicar un esfuerzo adicional para que la monotonía no se cuele por las rendijas de mi casa", revela dejando claro el golpe inesperado que ha supuesta esta acogida de los espectadores.